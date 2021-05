Chci to tady dokončit, plánuje Adam Vojtěch. Vysvětlil, proč se vrátil

Loni na konci září jsem se vás při bilančním rozhovoru ptala, jaké to je, nebýt už ministr. A­ jaké je být znovu ministr?

Musím říct, že je to jiný pocit, než když jsem nastupoval v rámci prvního mandátu, když člověk přichází s­ vizí dalších čtyř let. A jiné to je, když člověk nastupuje po delší pauze před koncem volebního období, když jde možná s ­trochu realističtějším pohledem na celou oblast, ale na druhou stranu s velkou zkušeností. Což je také hlavní důvod, proč jsem se rozhodl přijmout tu nabídku. Uvědomil jsem si, že pro resort v ­této situaci je lepší, pokud tam bude někdo, kdo se nebude muset znovu rozkoukávat. Po těch změnách potřebuje stabilitu.

Ráda není to správné slovo, ale je pravda, že její názor pro mě byl zásadní. Adam Vojtěch o reakci své ženy jeho na návrat do funkce ministra zdravotnictví