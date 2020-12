Bubliny se ruší. Slováci se od Nového roku nesmějí už ani navštěvovat

„Prosím zůstaňte doma. Situace je mimořádně vážná,“ vyzývá Slováky Matovič. Odkazuje se na doporučení odborníků. Premiér podle Denníku N oznámil přijetí přísnějších opatření poté, co ho k tomu už několik dní vyzývalo konsilium odborníků i koaliční kolegové.



Mnozí experti navrhovali zavést přísnější uzávěru už před Vánoci. Přísnější opatření budou platit už od nadcházející půlnoci. Nejzásadnější je zrušení jakýchkoliv domácích návštěv, tedy vytváření jakýchkoliv bublin se ruší.

„Bohužel mnozí lidé chodí po návštěvách křížem krážem... A nemocnice kolabují. Masově v nich přibývá starých rodičů, které na svátky přišly navštívit děti. Bohužel i s nechtěným dárkem,“ pokračuje a Slováky prosí, aby „vzhledem k absolutně vyčerpaným zdravotníkům v nemocnicích“ zůstali tam, kde jsou, a zrušili své plány na silvestrovské oslavy s lidmi mimo svou domácnost.

„Jde doslova o život,“ dodal premiér. Na závěr si postěžoval, že kdyby lidé dodržovali současná opatření, do dvou týdnů by podle něj na Slovensku už covid nebyl. „Opatření jsou tak silné, jako jsme my sami,“ míní Matovič. Znovu si také rýpl do svého vicepremiéra a ministra hospodářství Richarda Sulíka kvůli tomu, že nenakoupil požadované antigenní testy na další kolo plošného testování.

Sulík to vysvětloval tím, že by rychlostí nákupu porušil zákony. „Zůstává nám proto bohužel jen lockdown, respektive jeho zpřísnění,“ poznamenal Matovič.

Česká republika, která má ve srovnání se Slovenskem přibližně dvojnásobný počet obyvatel, podle čvtrteční informace ministerstva zdravotnictví zaznamenala ve středu rovněž rekordní denní nárůst 16 939 pozitivních testů na koronavirus.

Podle serveru Aktuality.sk kromě 6 315 pozitivních PCR testů přibylo na Slovensku během uplynulého dne také 5 954 lidí, u nichž byly pozitivní antigenní testy.

Slovenská vláda se naposledy sešla v úterý, kdy prodloužila nouzový stav o 40 dnů a zákaz vycházení do 10. ledna, připomněl server Teraz.sk. Dodal, že kabinet dal do zákazu dvě desítky výjimek, které se týkaly nejen nezbytných životních potřeb, ale i rekreace či návštěv blízkých, přestože konzilium odborníků varovalo, že taková opatření jsou nedostatečná.

Denník N připisuje nynější situaci selhání Matovičovy vlády: na chaty se sjíždějí party lidí z různých končin Slovenska, aby oslavili silvestr, jsou otevřené hotely a spuštěné vleky, zatímco současně se v nemocnicích odehrává peklo.



Zůstaňte doma, apeluje Matovič (status pokračuje po rozkliknutí):