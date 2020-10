Slovensko postupně na 3 týdny zakáže vycházení. V nejhorších okresech úplně

Krizový štáb rozhodl, že do 27. listopadu budou zavřené všechny školy s výjimkou jeslí, mateřských škol a prvního stupně základní školy.

Na většině slovenského území budou moci příští týden i bez negativního výsledku testu na koronavirus obyvatelé jezdit například do zaměstnání, na samotné testování, do přírody v okresu svého bydliště, dále do obchodů s potravinami, lékáren či k lékaři nebo do banky. Volný pohyb nebude omezen mezi 01:00 až 05:00.



Ještě přísnější pravidla budou platit pro čtyři nejpostiženější regiony na severu a východě země, a to je Námestovo, Trdošín, Dolný Kubín a Bardejov. Tam bude platit úplný zákaz vycházení, pokud se člověk neprokáže negativním testem. S ním bude moci na nákup, do lékárny či vyvenčit psa.

Omezení pohybu se zřejmě bude postupně prodlužovat až na tři týdny. Po prvním kole budou moci některé ze zmíněných výjimek včetně cesty do zaměstnaní využívat pouze lidé, kteří se prokážou negativním výsledkem testu. Vláda tak chce přimět lidi, aby využili připravovaného plošného testování nebo se sami nechali otestovat.

Kdo bude mít negativní test, bude „svobodný člověk“

V pátek začne první fáze plošného testování obyvatel Slovenska na koronavirus, na většině území se uskuteční v příštích dvou týdnech.



„Hlavním důvodem tohoto omezení je, aby v týdnu před první vlnou testování nedocházelo k dalšímu šíření infekce. Když se někdo nakazí ve čtvrtek, tak ho test o víkendu nemusí odhalit. Proto je dobré být týden před testováním doma,“ řekl ministr hospodářství Richard Sulík.

Dodal, že kdo v rámci plošného testování bude mít test negativní, bude zase „svobodný člověk“.

Slovenský premiér Igor Matovič řekl, že epidemiologové prosazovali úplné zavření země. „Nikdo by nechodil do práce. To by ale znamenalo ekonomické škody ve výši 100 milionů eur každý den,“ řekl.

Kráčíme ve šlépějích Česka

„Máme poslední šanci, abychom unikli totálnímu lockdownu. Zrealizujeme světově unikátní projekt – dvojnásobné celoplošné testování všech obyvatel,“ dodal premiér.



Podle Matoviče je Slovensko v o 30 procent horší situaci, než bylo Česko ve stejném bodě vývoje epidemie. „Kráčíme ve šlépějích Česka, jenom s dvoutýdenním zpožděním,“ tvrdí předseda vlády.



Uvedl, že spolupracují se sportovci a herci, kteří je oslovili a na vlastní popud natáčejí reklamní spoty, ve kterých budou občany vyzývat, aby se testování podrobili.

Ve čtvrtek zatím přibylo na Slovensku 1 728 pozitivně testovaných lidí na covid-19. Počet hospitalizovaných stoupl o 32 na 876, z toho 63 lidí je napojeno na plicní ventilaci. Zároveň přibylo 17 obětí, celkem na Slovensku zemřelo již 115 pacientů s covidem.

Laboratoře zde ve středu provedly 9 365 testů. Počet aktivních případů stoupá každým dnem o asi 1 000-1 500. Slovensko zaznamenalo rekordní počet nově potvrzených případů koronaviru v úterý, kdy přibylo 2 202 nakažených.