Matovič tančil na kraji propasti, jeho odchod byl nezvratný, konstatuje tisk

Zmíněný záměr již podpořily všechny čtyři koaliční strany, z nichž dvě dříve žádaly demisi Matoviče. Liberální strana Svoboda a solidarita Richarda Sulíka kvůli tomu pozastavila členství v koalici, v reakci na chystanou výměnu premiéra ale ohlásila návrat do vlády.



„Matovič končí v křesle premiéra. Jeho odchod byl nezvratný. Tančil na kraji propasti, do které se řítila celá jeho vláda. Jenomže ani při jeho odchodu nevíme přesně, co to znamená,“ uvedl list Sme.

Za nejlepší deník označil možnost, že se Matovič skutečně stáhne a přenechá pozici premiéra plně svému kolegovi z hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Hegerovi a že z něj neudělá loutku.



Podle listu Pravda nelze předpovídat rekonstruované vládě dlouhou životnost. „Říká se, že konec dobrý, všechno dobré. Zřejmě se ovšem pozapomnělo, proč celá krize vznikla. Kámen úrazu byl styl Matovičova řízení vlády a následně jeho konflikt se Sulíkem. Ti si ještě včera nemohli přijít na jméno. A dnes máme věřit jejich smíření?“ uvedl deník.

„Igor Matovič jako premiér skončil a selhal až tak, že by už nikdy neměl jako premiér dostat šanci na reparát. Už nikdy se nebude moci tvářit, že on by uměl řídit vládu a zemi,“ napsal Denník N.

Dodal, že koalice se kromě nápravy chyb, které udělal Matovič, musí snažit obnovit důvěru lidí ve stát a velmi rychle ukázat, že bude vládnout lépe než dosud.



Za pravděpodobnou označil list možnost, že spory a napětí ve vládní koalici budou pokračovat. Podle něj je také téměř jisté, že se Matovič bude i z pozice ministra financí pokoušet tvářit jako premiér.