Slovenský ministr hospodářství Sulík podal demisi, chce vyhovět Matovičovi

„Plním požadavek Igora Matoviče, abych odešel z vlády. Očekávám, že on udělá totéž, že i on podá demisi jako premiér. A konečně to otevře dveře k rekonstrukci vlády, kterou tak strašně potřebujeme,“ řekl Sulík na pondělní tiskové konferenci.

Zopakoval, že současný premiér podle něj není schopný vést vládu a že jeho poslední kroky pohání osobní msta. Svou demisi už údajně předal prezidentce Zuzaně Čaputové, se kterou by se měl sejít během úterý.

Nová epizoda slovenské vládní krize vypukla během rezignace ministra zdravotnictví Marka Krajčího. Způsob, jakým ji s Matovičem oznámili, naštval nejen SaS, ale i nejmenší koaliční stranu Za lidi.

Obě pak žádaly Matovičův odchod a Sulíkova strana určila také ultimátum na tuto středu. Prohlásila, že pokud do té doby premiér nepodá demisi, odejde SaS z vlády. Matovič se na více než deset dní veřejně odmlčel a v zákulisí se mezitím rozjela četná jednání, v médiích zase spekulace o možných scénářích dalšího vývoje.

V neděli Matovič s ostatními členy vlády ze své strany OLaNO vystoupil s oficiálním prohlášením. Řekl, že je ochotný svou funkci položit, ovšem pouze pod několika podmínkami.

Sulík: Pokud Matovič bude ve vládě, já chci též

Ve vládě podle Matoviče nesmí zůstat Sulík, SaS ztratí jedno ministerstvo – to premiér vysvětloval výsledkem voleb – a své funkce se má vzdát také šéfka parlamentního zdravotnického výboru Jana Bittó Cigániková.

Premiér kromě toho oznámil, že je ochotný přijmout nabídku na odchod ze strany ministryně spravedlnosti Márie Kolíkové a místopředsedy parlamentu Juraje Šeligy (oba Za lidi). Za splnění těchto podmínek by se Matovič vzdal funkce a ve vládě pokračoval jako řadový člen.

Proti tomu se ovšem už v neděli postavila SaS s tím, že nevidí důvod se žádného ze svých ministerstev vzdávat už proto, že na něj mají podle uzavřené koaliční smlouvy nárok. Sulík také uvedl, že svou funkci neopustí, pokud Matovič zůstane ve vládě. Strana Za lidi se také postavila za své dva členy. A odstoupit odmítá i Bittó Cigániková.

V pondělí Sulík podle Denníku N podotkl, že „v momentu, kdy podá demisi předseda vlády, končí funkční období všech ministrů“. „Tato moje demise je tu jen proto, že jsme připravení držet se dohod a jsme připravení na skutečnou rekonstrukci vlády, která zahrnuje demisi předsedy vlády,“ řekl. SaS trvá na odchodu premiéra, jinak prý složí funkci i ostatní ministři.

Sulík také upozornil, že o nových ministrech chce jednat až s novým premiérem. Tím by podle spekulací slovenských médií mohl být dosavadní ministr financí a úřadující ministr zdravotnictví Eduard Heger.

Pokud by se Matovič jen přesunul z premiérského křesla do nějakého ministerského, Sulík chce být prý také ministrem. Konkrétní resort neřekl, ovšem chtěl by pokračovat ve své práci, což by mohlo naznačovat, že má zájem o ministerstvo hospodářství, které vedl dosud.

Z kabinetu, který je u moci přesně rok a den, už odešli tři ministři. Jako první rezignaci podal zmíněný šéf zdravotnictví Krajčí, po něm ve snaze urovnat vládní krizi opustil svůj post i ministr práce a sociálních věcí Milan Krajniak (Jsme rodina). Sulík je nyní třetí v pořadí.

Sulík kritizoval premiéra Matoviče kvůli nákupu ruských vakcín Sputnik: