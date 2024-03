Fiala se střelil do nohy, píše slovenský list o zrušení konzultací s Ficem

Podle Pravdy nikoliv Fico, ale česká strana dostává společné vztahy mezi Českem a Slovenskem k bodu mrazu. „Společná jednání nejsou jen o vztazích vlád, ale i o vztazích obou národů, ať už je u moci jakákoliv garnitura. To se dařilo dosud překlenovat. A nejen to, Fiala se nepřímo (v předvolební kampani) míchá do vnitřních záležitostí bratrského národa, co se dosud rovněž nedělo. Fiala si hraje na hrdinu, ale hrdinové netrhají lana, podávají je,“ míní list.

Na Slovensku bude za dva týdny první kolo přímých prezidentských voleb, ve kterých je favoritem na vítězství předseda parlamentu a vládní strany Hlas-SD Peter Pellegrini.

Deník také napsal, že společná jednání vlád, jejíchž tradici založil v roce 2012 Fico s tehdejším českým premiérem Petrem Nečasem, jsou výborná příležitost k tomu, aby čeští politici vysvětlovali slovenským vládním politikům, proč se v případě řešení války na Ukrajině mýlí.

„Fiala se ovšem tohoto přátelského vysvětlování dobrovolně vzdává. Na profesora politologie zvláštní postoj, odporující základním pedagogickým zásadám,“ míní Pravda. Podle ní svou roli možná hraje i závist, když už čtyřnásobný slovenský premiér Fico „vstal jako fénix z popela“, zatímco Fiala sice s koalicí Spolu vyhrál volby, ale nedaří se mu obnovit zašlou slávu ODS.

„Celá česká koalice se trápí a neví ‚kudy ani kam‘. Fico se hodí jako dobrý obětní beránek,“ uvedla Pravda a poukázala na to, že ještě před týdnem Fialovi nevadilo setkat se s Ficem v Praze na schůzce premiérů zemí Visegrádské čtyřky, do které patří kromě Česka a Slovenska ještě Maďarsko a Polsko.

Pravda napsala, že se Fialovi jevilo, že nebyl zásadový, a proto hledal novou záminku. Tu našel v podobě schůzky šéfa slovenské diplomacie Juraje Blánara s ruským kolegou Sergejem Lavrovem na diplomatickém fóru v Turecku.