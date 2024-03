Řada Slováků je proevropská, říká Šimečka před jednáním s českými politiky

Michal Šimečka Slovenský politik, místopředseda europarlamentu a předseda strany Progresivne Slovensko.

Studoval na Univerzitě Karlově, magisterské a doktorské vzdělání získal na Oxfordské univerzitě. Pracoval jako politolog a novinář.

Působil jako poradce ministra zahraničních věcí České republiky a jako poradce europoslanců pro zahraniční politiku.

V roce 2019 byl zvolen jako poslanec do Evropského parlamentu a zařadil se do frakce Renew Europe. V lednu 2022 se stal jako první Slovák místopředsedou europarlamentu a zapsal se tak do historie.

Po loňských volbách do slovenského parlamentu se stal nejvýraznějším hlasem opozice. Progresivní Slovensko skončilo na druhém místě s necelými 18 procenty. Volby na Slovensku vyhrál Směr Roberta Fica, který získal téměř 23 procent hlasů.