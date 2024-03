Kňažko: Demagog Fico ničí vztahy s ČR. Na Slovensku tvoří proruskou autokracii

„Nepovažujeme za vhodné, abychom uskutečnili společné zasedání české a slovenské vlády,“ prohlásil český premiér Petr Fiala a těmito slovy přerušil bezproblémovou kapitolu česko-slovenských vztahů. To vše prý kvůli obratu slovenské zahraniční politiky směrem na východ.

„Není možné zastírat, že existují rozdílné názory na některá klíčová zahraničněpolitická témata,“ upřesnil předseda vlády a ministr zahraničí Jan Lipavský výslovně zmínil jednání slovenského ministra zahraničí Juraje Blanára s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem v Turecku.

Česko reagovalo ostře

Podle Milana Kňažka byla reakce české vlády na „otočku“ Slovenska na východ po nástupu Roberta Fica nad očekávání tvrdá. „To přiznávám. Byla to ostrá reakce. Ale dá se to chápat.“

Podle něj je nutné v době, kdy se v blízkosti slovenských hranic válčí, stavět vztahy mezi jednotlivými státy na důvěře. „No a předseda (slovenské) vlády, který má proruský charakter, může být ve věci důvěry rizikovým faktorem.“

„Fico sice zdůrazňuje, že on má svůj osobní názor a může si ho přece dovolit,“ myslí si Milan Kňažko. „Ale takovýto názor si může dovolit někde v hospodě, jako soukromá osoba. Ale v tom případě nemluví za všechny. Já osobně nepovažuji premiéra Fica za svého předsedu vlády a za někoho, kdo by hovořil mým jménem. A myslím si, že nás je na Slovensku většina, která chce patřit na Západ, do světa liberální demokracie.“

„Jeho (Ficova) demagogická vyjádření, že dělá suverénní slovenskou politiku… To je blaf. Realizuje jasný příklon k Rusku. A obviňování Západu, že Západ chce válku a on chce mír, to je demagogie, která mi připomíná dobu před rokem 1989. Fico tak pouze nadbíhá voličům, kteří nepřekypují politickou znalostí situace,“ doplňuje Kňažko.

„Ani Mečiar nešel takhle daleko“

Podle něj jsou v tuto chvíli vztahy mezi Českem a Slovenskem nejhorší od rozpadu federace. I v éře Vladimíra Mečiara podle něj panovalo napětí, ale ne tak silné jako dnes. „Myslím si, že teď to zašlo opravdu nejdál.“

Milan Kňažko (nar. 28. srpna 1945) Věnoval se herectví a politice, spoluzaložil VPN a HZDS. Byl ministrem zahraničí i kultury.

V roce 2014 kandidoval na slovenského prezidenta, získal téměř 13 % hlasů, což mu ale na postup do druhého kola nestačilo.

Několik let šéfoval coby generální ředitel soukromé televizi JOJ.

Hrál v řadě filmů (Dobří holubi se vracejí, Hostel II, Normal či nedávno v trilogii Jan Hus).

V roce 2007 byl nominován za hlavní roli na Cenu Thálie.

Podle něj tím premiér Fico poškozuje jméno Slovenska a zásadně mění směřování slovenské zahraniční politiky, aniž by k tomu měl mandát. „Je třeba si uvědomit, že koncepce zahraniční politiky byla zpracovaná na podzim roku 1992 a byla přijatá širokým politickým a společenským souhlasem,“ vzpomíná politik, který byl právě v této klíčové době slovenským ministrem zahraničních věcí.

„A je třeba říct, že tam figurovaly všechny důležité body, tedy: dobré sousedské vztahy, členství v demokratické části Evropy, tedy v EU a Severoatlantické alianci, tehdy zatím pouze snaha o vstup do těchto institucí. A od té doby tuto dohodu žádná vláda neporušila, a to přesto, že od Vladimíra Mečiara zaznívala různá vyjádření, ale nikdy se jejich skutkový stav nenaplnil,“ vzpomíná bývalý ministr zahraničí.

Podle něj bylo také skandální, že šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár jednal na diplomatickém fóru v Turecku s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. „Sešel se tedy s představitelem státu, který nás prohlásil za nepřátelskou zemi.“

Ficova vláda se tak podle něj jasně odklání od západní orientace a svým směřováním se přibližuje ruské zahraniční politice. „Na to Fico nemá mandát. K tomu neproběhla široká celospolečenská diskuse.“

Chce mít ze Slovenska autokratické Bělorusko

Podle Kňažka se ale Robert Fico snaží o něco mnohem zásadnějšího. „Usiluje o to, aby přestala platit demokratická pravidla, chce omezit existenci nezávislých institucí, které ho ohrožují. Potřebuje si je znovu přivlastnit. Dělá vše pro to, aby změnil trestní řád, aby jeho lidé, včetně členů jeho vlády, odvážím se je nazvat spolupachateli, unikli trestu, který jim s velkou pravděpodobností hrozí za to, co doteď spáchali.“

Podle bývalého ministra zahraničí chce Robert Fico na Slovensku zavést autokratický systém po vzoru Lukašenkova Běloruska. A v tom prý může být Putin jeho spojencem. „Všimněte si, že na první pohled to vypadá, jako by Putin nejednal na Ukrajině logicky. Vypadá to, jako by jednal v jakési hysterii.“

„Ale uvědomte si, že kdyby na Ukrajině vznikla demokracie západního typu, byla by to přímá hrozba pro putinovský carismus, který funguje v Rusku,“ pokračuje Milan Kňažko. „A totéž: kdyby se nepokusil Fico o změnu demokratického způsobu života na Slovensku na jistý druh běloruské nebo částečně maďarské autokracie, tak by to byl konec jeho vůdcovského snažení a konec jeho premiérování.“

„A proto dělá všecko pro to, aby se to nestalo. Je to pud sebezáchovy. V jeho případě i za cenu toho, že poškozuje vlastní zemi,“ míní bývalý ministr.

„Ale myslím si, že to nemůže a nesmí dlouho trvat. Opozice na Slovensku by měla jasně formulovat záměr ukončení tohoto typu vládnutí, případně vyzvat k občanské neposlušnosti. Protože na současné kroky nemá Fico mandát. Nemá mandát na to, aby takovýmto způsobem ohrožoval naše vzájemné vztahy s Českou republikou a aby ohrožoval také vztahy k Evropské unii a k Severoatlantické alianci. To je nepřípustné,“ tvrdí Milan Kňažko.

A je podle něj Robert Fico schopen změnit názor? „Nemyslím si, že Fico je schopný diskutovat. Nebude ani diskutovat o tom, aby se vztahy zlepšily. To je jako kdybyste chtěli s Putinem diskutovat o míru. Nevěřím tomu, že Fico je schopný změnit svoji rétoriku a změnit svoje názory, protože by tím přímo ohrozil svou politickou existenci.“