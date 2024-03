S Ficem není budoucnost. Na Slovensku sílí odliv elit, desetitisíce mizí do Prahy

Britský list hovořil s Markem Mikičem, mladým dýdžejem, který se po výhře Roberta Fica na Slovensku rozhodl přestěhovat právě do Prahy, ačkoliv si nikdy nemyslel, že rodné Slovensko, kde žijí všichni jeho přátelé, bude muset opustit.

Svou zemi označuje za stále uzavřenější, zkorumpovanější a nedržící se proudu liberálního Západu. Fico podle něj Slovensko přibližuje k Maďarsku premiéra Viktora Orbána, a to například tím, že i Fico, stejně jako Orbán, šíří proruskou propagandu a snaží se umlčet nezávislá média.

„Volby pro mě byly poslední kapkou,“ cituje Mikiče The Guardian. „Neříkám, že v České republice je všechno ideální, ale raději bych byl tady než doma.“

Sílící nenávist

Třiadvacetiletý slovenský student Jakub také odjel do Prahy, a to minulý měsíc, aby si začal plnit sen stát se pilotem v české letecké společnosti Smartwings. Cítí se být unavený ze zkorumpovaného podnikatelského klimatu na Slovensku, kterému Ficovo zvolení jen nahrává.

„Většina lidí v mé bublině je naprosto frustrovaná výsledkem voleb a alespoň přemýšlí o odchodu. Slovenská společnost se neuvěřitelně polarizovala a je tam hodně zadržované agrese,“ říká Jakub. Agresí student myslí nenávist namířenou proti menšinám, a to zejména LGBT+ komunitě.

The Guardian pro ilustraci uvádí nedávný průzkum, v němž 55 procent Slováků uvedlo, že toto hnutí považuje za „nemorální a dekadentní ideologii“. Slovenští vládní politici navíc jen „přilévají olej do ohně“, když hnutí označují například za „fašistickou ideologii“.

Podle Tatiany Jančárikové, která s rodinou ze Slovenska odešla v minulém roce, je vychovávat děti v současné slovenské společnosti nemyslitelné. „Nemohu ovlivnit, jestli se z mých dětí stanou gayové nebo trans,“ vysvětluje. Než odešla do Prahy, pracovala jako expertka na strategickou komunikaci pro předchozí vládu. Aktuální atmosféra v zemi je podle ní však „naprosto nesnesitelná“.

„Praha je liberálnější. Je normální vidět dva chlapy, jak se drží za ruce na veřejnosti. To je něco, co chci pro své děti – žít na místě, které je svobodné a otevřené,“ zdůvodňuje odchod.

Slovenské elity krvácí dlouhodobě

V zemi s 5,5 miliony obyvatel mladé elity už desetiletí krvácí, píše The Guardian a odkazuje se na data Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Podle těch odjíždí až 20 procent vysokoškolských studentů studovat do zahraničí, zatímco průměr EU jsou pouze čtyři procenta. Podle prezidenta Policy Institute v Bratislavě Michala Vašečky navíc čísla po nástupu Fica ještě vzrostla. Mladá generace podle něj ve Slovensko už nevěří.

„Jakmile odejdou, už se nemají kam vrátit. Považují zemi za zapadákov,“ vysvětluje. Jejich příjemcem je tak logicky kulturně i jazykově blízké Česko, respektive Praha, která získává skutečnou elitu Slovenska. Tu v českém hlavním městě podle Vašečky láká živější trh práce a tolerantnější společnost.

Exodus navíc Slovensko nezažívá jen s mozky, ale i s kapitálem. Kvůli korupci a nepřátelskému prostředí v oblasti trhu do Česka přesídlily například tuzemské firmy HB Reavis, realitní developer, softwarová společnost Eset nebo technologický vývojář Vacuumlabs.

Také slovenská bezpečnostní konference Globsec se letos rozhodla přesunout místo konání do Prahy, a to poté, co Fico společnosti oznámil odebrání státních prostředků.