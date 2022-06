Jsem připravený na smrt, tvrdí slovenský dobrovolník. Na frontě se bál

Teprve devatenáctiletý Alex Nikolas jako dobrovolník pomáhá na Ukrajině a své zážitky zveřejňuje na sociálních sítích. Přestože je podle svých slov zdravotník, na frontě dostal do ruky i zbraň. Česká televize jej pak natočila, jak se po útoku Rusů se strachem vrací do bezpečí. Mladík však popírá, že by jel domů na Slovensko. Prý ani nemůže – hrozí mu tam vězení.