Ze světového jamboree se evakuují desítky tisíc skautů, Koreu ale neopouští

Na evakuaci z okresu Puan je nasazeno přes 1 000 autobusů, které mají zhruba 36 000 skautům z více než 150 zemí světa, kteří v dějišti akce zůstávají, pomoci dostat se do bezpečí. Mladí skauti se do konce svého pobytu v Koreji přesunou do osmi měst a provincií. Většina z nich bude mít vlastní pokoj, nebo ho bude sdílet s jednou další osobou.

Evakuace je další komplikací pro jamboree, na němž už stovky skautů měly zdravotní potíže kvůli vlně veder. Akce, které se celkem účastnilo 40 000 lidí, také čelila kritice kvůli špatné organizaci. „Je to poprvé za více než 100 let konání světových skautských jamboree, kdy jsme museli čelit tak složitým problémům,“ uvedlo vedení Světové organizace skautského hnutí (WOSM).

Kvůli obtížím už dříve své skauty z dějiště jamboree přemístily Británie či Spojené státy. Více než 400 českých skautů v místě zůstalo až do úterý. Na evakuaci jsou podle mluvčí české organizace Barbory Trojak dobře připraveni a na předčasný odlet domů se nikdo z Čechů nechystá.

„Jamboree tímto nekončí. Očekáváme klidný odjezd a v Soulu pokračování našich dobrodružství, i když v pozměněné formě,“ řekla Trojak v pondělí ČTK. Závěrečný ceremoniál se podle ní uskuteční podle původního plánu 11. srpna v hale v Soulu.