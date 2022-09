Islamistku Begumovou do Sýrie propašoval kanadský špeh, chtěl získat občanství

Kanadský špeh Mohammed al-Rašíd se s Britkami zamilovanými do radikálního islámu sešel na istanbulském autobusovém nádraží. I podle tvrzení samotné Begumové „zorganizoval celou cestu do Sýrie“. „On všechno věděl, my nevěděly nic,“ řekla mladá žena novinářům.

Stejně jako celých osm měsíců předtím, al-Rašíd měl na starosti tureckou část pašerácké stezky, již islamisté používali pro převoz věcí a lidí na území vznikajícího chálífátu. A zároveň informoval Kanaďany o všem, co se v něm děje. „Na kanadské ambasádě v Jordánsku mi řekli, že mi zajistí občanství, jen pokud budu sbírat informace o aktivitách ISIS,“ popsal muž podle BBC.

Mapoval proto polohu radikálů ze Západu, identifikoval IP adresy počítačů v internetových kavárnách islamistů a fotil si své konverzace s džihádisty. Kopíroval si doklady lidí, kterým pomáhal, některé si také tajně natočil. A zpravil Kanadu i o tom, že do Sýrie poslal Begumovou se spolužačkami.

Ambasádě předal kopie jejich pasů – zatímco po dívkách pátrala britská policie. Ve chvíli, kdy se informace dostaly do Kanady, už byly ovšem dívky dávno v cíli. Al-Rašíd byl krátce poté zatčen v turecké Sanliurfě, kde policistům vyprávěl, že spolupracuje se západní tajnou službou. Právě tehdy se o jeho vazbě na spojence zřejmě dozvěděli i Britové.

Britským novinářům al-Rašídovu spolupráci s Kanadou potvrdil i jeden vysoce postavený důstojník agentury zapojené do boje proti Islámskému státu. A o tom, že jak Britové, tak Kanaďané celá léta kryli podíl tajných služeb na útěku tří mladých dívek, pak píše novinář Richard Kerbaj v nově vydané knize The Secret History of the Five Eyes: The untold story of the shadowy international spy network, through its targets, traitors and spies.

Ta prostřednictvím rozhovorů s vysoce postavenými politiky, včetně dvou britských expremiérů a lidí ze zpravodajské komunity, vypráví neznámé příběhy špionáže moderní doby.

Zatímco tajné služby Velké Británie a Kanady ani britská vláda zprávy médií nekomentovaly, kanadský premiér Justin Trudeau už slíbil, že informace prověří. Kanadských agentů se však zastal s tím, že „pracují v nebezpečném světě“ a musejí být flexibilní. „Aby mohli bojovat s terorismem, musejí být ve svém přístupu kreativní, ale také jsou vázáni přísnými pravidly,“ uvedl.

Dnes třiadvacetiletá Begumová se do Sýrie vydala se dvěma kamarádkami Amirou Abaseovou a Kadizou Sultanaovou. Za ženu si ji tam vzal o osm let starší islamista Yago Riedijka, který do Sýrie přišel z Nizozemska. Postupně porodila tři děti, všechny však nakonec v útlém věku zemřely. Po smrti už jsou zřejmě i obě její kamarádky.

Sama Begumová uvázla v detenčním táboře na severovýchodě Sýrie. V roce 2019 totiž přišla o britské občanství a má úředně zakázaný návrat do země. Její případ vyvolal ve Spojeném království debatu o tom, jak by měly úřady k navrátilcům z Islámského státu přistupovat.

Mladá žena svou dávnou touhu po dobrodružství v Sýrii popisuje jako „naivitu“. Prý jen chtěla pomáhat tamním lidem. A její rodina v Británii dodnes bojuje za to, aby si ji mohla odvézt domů. Tvrdí, že se tehdy patnáctiletá školačka stala obětí pašeráků a že to úřady nevzaly v potaz.

Zjištění, že dívku do Islámského státu zavezl kanadský špeh, se nyní bude právníkům velmi hodit. Na podzim je totiž v plánu další soudní stání v kauze odebraného občanství Begumové. „Velká Británie má mezinárodní závazky v otázce, jak nahlížíme na pašovanou osobu a jakou odpovědnost jí přisuzujeme za její činy,“ prohlásil právník Begumové Tasnime Akunjee.

Míní, že je „šokující“, že byl kontakt kanadských agentů klíčovou součástí pašerácké operace. „Vždyť je to někdo, kdo má být naším spojencem a má chránit naše občany a ne pašovat britské děti do válečné oblasti. Zdá se, že se dala přednost sbírání zpravodajských informací před dětskými životy,“ dodal.

Britské úřady nicméně podle listu The Guardian věří, že Begumová navzdory svému nízkému věku do Sýrie odjela dobrovolně. A že stále představuje bezpečnostní riziko.