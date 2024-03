Britský tajný agent v IRA přinesl víc škody než užitku, ukázalo vyšetřování

Nasazení britského tajného agenta do řad radikální Irské republikánské armády (IRA) v době největších násilností v Severním Irsku přineslo více mrtvých než zachráněných lidských životů. Vyplývá to z nově zveřejněné vyšetřovací zprávy, která rozebírá události ze 70. let minulého století, kdy při nepokojích v provincii Ulster umíraly stovky lidí ročně.