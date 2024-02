Sen o jednotném Irsku ožívá. Premiérka má v rodině členy IRA, sexismus ustála

Pro Severní Irsko je to změna, na kterou katolická část populace, jež od roku 2022 převažuje, čekala více než století. Novou předsedkyní vlády se poprvé v historii stala zástupkyně republikánské strany Sinn Féin, která usiluje o sjednocení s Irskem a ještě donedávna byla vnímána jako politické křídlo Irské republikánské armády (IRA). Pro Demokratickou unionistickou stranu (DUP) je to další ústupek po dvou posledních prohraných volebních kláních.

Politické šachy v Severním Irsku v posledních letech připomínaly spíše házení mincí. Příliš prostoru na taktizování političtí stratégové nemají. Jedna strana nemůže vládnout bez dohody s tou druhou, připomíná agentura AP. Vznik vlády dlouho blokovala DUP kvůli nespokojenosti s dopady brexitové dohody. Tento týden však předseda DUP Jeffrey Donaldson oznámil návrat k jednotné vládě.

V jejím čele stane republikánka Michelle O’Neillová, vicepremiérkou bude Emma Little-Pengellyová z DUP. Obě by měly mít podle webu Politico stejné slovo, O’Neillová se jen může chlubit prestižnějším titulem. „Je to historický den. Jako premiérka jsem odhodlaná zavést pozitivní změny pro všechny a spolupracovat s ostatními ve prospěch pokroku naší společnosti a v duchu respektu, spolupráce a rovnosti,“ slíbila. Alespoň formálně tak uklidnila část Severního Irska, která dává přednost unionistům.

O’Neillová totiž v jejich očích působí jako prototyp dokonalého nepřítele a zosobnění všeho špatného na stoupencích sjednocení s Irskem. Sedmačtyřicetiletá politička se netají sympatiemi ke členům IRA, někteří členové její rodiny ostatně bojovali v jejích řadách. Podle ní byly krvavé výpady ozbrojených republikánů jedinou možností boje proti vedení země. V roce 2020 se i přes covidová opatření účastnila pohřbu několika bývalých členů IRA.

Sexismus v politice a IRA v rodině

Už od vstupu do velké politiky O’Neillová schytávala kritiku, ať už na ministerských postech nebo v roli vicepremiérky. Bulvární média si smlsla na jejím relativně extravagantním zevnějšku, později se přidali i její političtí oponenti. „Kráska z rodiny nasáklé krví,“ označil ji v roce 2017 bulvární deník Daily Mail. „Zářivě blonďaté vlasy. Jasná rtěnka. Kudrnaté vlasy, nalakované nehty a těsné oblečení. Michelle O’Neillová rozhodně není to, co bychom od političky očekávali,“ charakterizoval ji v dalších článcích. Když se novináři zeptali někdejší premiérky Arlene Fosterové z DUP na stručnou charakteristiku její politické kolegyně, suše odpověděla: „Prostě blondýna.“

Pokud se O’Neillové sexistické poznámky dotkly, nikdy to na sobě nedala znát. Na veřejnosti vystupuje jako upřímná politička, která si zakládá na poctivě odvedené práci. Potvrzují to i její kolegové. V soukromí je podle nich stejně otevřená. Určitá skromnost a obyčejnost je pochopitelná. O’Neillová má daleko do privilegovaných lidí, kterým byla předurčena kariéra na vysokých politických postech.

Vyrůstala ve vesničce Clonoe takřka ve středu Severního Irska. Její otec Brendan Doris byl hrdým členem IRA a nemalou porci let strávil za mřížemi. Strýček Paul Doris pro ozbrojence sháněl peníze, IRA zlákala i dva její bratrance. Ti v ulicích při mnoha protestech za své neskrývané postoje doplatili. Policie je postřelila, jeden z nich na následky zranění zemřel.

V patnácti letech O’Neillová neplánovaně otěhotněla. Jako oddaná katolička se rozhodla, že si dítě nechá a ve škole kvůli tomu zažívala peklo. „Měla jsem pocit, jak kdybych měla mor. Nikdy na to nezapomenu a už nikomu nedovolím, aby se mnou takhle jednal,“ zavzpomínala v rozhovoru pro The Irish News v roce 2021.

Od loutky na politický Olymp

Rodina ji však podržela. Výchovu dcera zvládla vedle studií, zprvu směřovala do oblasti poradenství v oboru sociálního práva. V roce 2005 však získala křeslo v radě města Dungannon, které předtím několik let držel její otec. Politický vzestup následoval. Stala se oblíbenkyní vlivného člena Sinn Féin Francieho Molloye, později ji pod ochranu vzal Martin McGuinness, jeden z hlavních iniciátorů a autorů Velkopáteční dohody, která v roce 1998 položila základy pro mír v Severním Irsku.

V roce 2007 přeskočila do nejvyšších politických kruhů a usedla do jednoho z křesel ve Shromáždění Severního Irska, takzvaného Stormontu, regionálního parlamentu v rámci Spojeného království. O čtyři roky později už byla ministryní zemědělství, později řídila resort zdravotnictví a v roce 2017 se stala už po smrti svého mentora McGuinnesse místopředsedkyní strany Sinn Féin.

„Zprvu byla jen loutkou mocných a známých chlapců,“ popisuje bývalý ministr dopravy Shane Ross. Jako chlapce eufemisticky označuje vlivné členy IRA, kteří mnoho let tahali za nitky v Sinn Féin. „Od té doby ale vyrostla. Má respekt ostatních a dostatečné schopnosti,“ myslí si Ross. Zkušenosti O’Neillové se ostatně projevily už po smrti královny Alžběty II. Jako vstřícné gesto unionistům se nezdráhala účastnit korunovace Karla III., o své vlasti mluví otevřeně jako o Severním Irsku, ne „severu Irska“ a přijala také ochranu policie Severního Irska, čímž porušila tradici Sinn Féin, která běžně využívá republikánské bodyguardy.

O’Neillová chce být premiérkou pro všechny občany, bez ohledu na vyznání i politické preference. V zemi, kde ještě v devadesátých letech kvůli rozdílné ideologii umíraly v ulicích stovky lidí, jde o odvážný krok. Před více než sto lety první premiér Severního Irska James Craig hrdě prohlašoval, že vede „protestantský parlament a protestantský stát“. Diskuze s katolíky nepřipadala v úvahu. Současná premiérka vyzývá k dialogu. „Měli bychom si vyjít vstříc, potkejme se někde na půli cesty. Já osobně mohu nabídnout pomocnou ruku i otevřené srdce,“ prohlásila po svém zvolení.

Brexit jako rozbuška

Vstřícný přístup však může zanedlouho narazit na tvrdou realitu. Snem strany Sinn Féin i nadále je sjednocené Irsko a tvrdému jádru ulsterovců se to pochopitelně nelíbí. Jeho dvě nejradikálnější skupiny Ulster Defence Association a Ulster Volunteer Force, mají svá sídla ve východním Belfastu, jen kousek od Stormontu. Militantní transparenty se třepotají na sloupech veřejného osvětlení hned vedle vlajky Spojeného království, kterou by O’Neillová jednoho dne ráda nahradila zelenou, bílou a oranžovou trikolórou Irské republiky. Pod povrchem tak pro následující měsíce bublá konflikt, který straší i politiky ve Westminsterském paláci.

Sinn Féin v čele vlády však byl nutný kompromis, který má zemi vytáhnout z politického i finančního patu. Destabilizaci parlamentu odstartovalo v roce 2016 referendum o brexitu. Následovaly roky chatrných pokusů o vládu. DUP způsobila v únoru 2022 její pád a odmítla zahájit jednání o nové, dokud se Británie a Evropská unie nedohodnou na zrušení takzvaného severoirského protokolu.

Severní Irsko kvůli této části brexitové úmluvy částečně ztratilo dosavadní pevná pouta se Spojeným královstvím, protože musí dodržovat pravidla jednotného trhu EU a celní unie. Sedmadvacítka členských zemí však požadavky na zrušení protokolu, o které vlády v Londýně v posledních letech usilovaly, trvale odmítá.

Částečnou změnu uspořádání přinesl loni podepsaný takzvaný Windsorský rámec, který má Belfastu zjednodušit složité postupy při obchodování se zbožím. Unionisté dosud změny odmítali jako nedostatečné, podle jejich předsedy Jeffreyho Donaldsona se však nyní budou podílet na nové severoirské vládě na základě dohody s Londýnem o dalších úpravách pravidel. Nová legislativa má odstranit kontroly zboží, které se pohybuje v rámci Spojeného království a zůstává v Severním Irsku.

Britský státní tajemník pro Severní Irsko Chris Heaton-Harris označil rozhodnutí unionistů za vítaný a podstatný krok. Vláda v Londýně dlouhodobě naléhala na politiky v Belfastu, aby sestavili vlastní kabinet, a několikrát stanovila ultimátum. „Mohu potvrdit, že se budeme dohody držet,“ řekl Heaton-Harris s odkazem na úpravy, kterými Donaldson podmiňoval vznik vlády.

Politický sňatek z rozumu

Z Londýna by do Severního Irska rovněž měla přitéct štědrá finanční pomoc. Ta s trochou štěstí zažehná masivní protesty, které zemi sevřely na počátku letošního roku. Zapojily se do nich pracovníci v dopravě, školství i zdravotnictví. Podle severoirských médií šlo o největší stávku za posledních padesát let.

Odborové svazy si stěžují na neadekvátní platy v klíčových profesích, které jsou v Severním Irsku výrazně nižší než ve zbytku Spojeného království. Tlak na finanční injekce ze státní kasy je jedním z mála témat, na kterém se unionisté a republikáni mohou shodnout, připomínají tamní média. Do Severního Irska by mělo v následujících měsících doputovat přes tři miliardy liber.

Starost o blaho veřejnosti však dříve nebo později ustoupí touze po moci. Donaldson stále vydýchává neúspěchy své strany v souboji se Sinn Féin. Současné spojenectví obou partají je jen jakýmsi sňatkem z rozumu. DUP chce přečkat špatné období pod ochranou O’Neillové. Veškerá kritika bude směřovat na ni. Na pozici vicepremiérky má Donaldson Little-Pengellyovou, stranou vládnutí tak rovněž nebude. Jak připomíná list The Guardian, ve Stormontu není nikdy klid a další krize je vždy za rohem.