Allenova sbírka umění jde do dražby. Aukční síň čeká přes miliardu dolarů

Sbírka uměleckých děl zesnulého Paula Allena, spoluzakladatele společnosti Microsoft, půjde v listopadu v New Yorku do dražby. Aukční síň Christie’s očekává, že se jí podaří vydražit díla za více než miliardu dolarů (asi 24,7 miliardy korun), což by byl absolutní rekord. S odvoláním na aukční síň o tom informovala agentura AFP.