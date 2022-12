Tlustý Santa Claus? Chyba, míní dietolog. Vyzáblý bude směšný, zní reakce

Santa Claus by neměl být tlustý, vysílá tím totiž špatný signál. Myslí si to australský specialista na výživu Vincent Candrawinat. Podle něj je špatné i to, když mu děti nechávají za odměnu bonbony či jiné sladkosti.