Jak bohatí jsou McCallisterovi ze Sám doma? Novináři to spočítali

„A teď tenhle, Marve, tenhleten je zlatej důl,“ ukazuje Mokrý bandita Harry. „Jo, to je klasa,“ souhlasí Marv s pohledem upřeným na dvoupatrový dům vyzdobený stovkami vánočních světýlek. „Klasa, že jo, ten je nažvejknutej! Spousta prvotřídního zboží, Marve. Rádia, videa...“ „Taky hračky!“ „Možná, že se tam najde i nějakej ten klenot. Já bych čekal i kačenu!“

Milovníci amerického filmu s Macaulaym Culkinem v hlavní roli tuto scénu samozřejmě znají. Harry se i s Marvem vydává vykrást dům McCallisterových, ale zjistí, že je někdo doma, i když by neměl být. Malý Kevin se pak obří sídlo své rodiny snaží ubránit pomocí důvtipu a nebezpečných nástrah.

A že je o co bojovat! Do rozlehlého domu se alespoň podle lamentování Kevinovy matky Kate vejde patnáct lidí. Exteriéry jsou přitom skutečné. Dům stojí ve Winnetce na předměstí Chicaga, úplně přesně na Lincoln Avenue 671. Kolik za něj Peter McCallister se svou ženou Kate mohli kolem roku 1990, kdy film Sám doma spatřil světlo světa, asi tak zaplatit?

Novináři amerického listu The New York Times oslovili ekonomy a někdejší členy filmového štábu, aby našli odpověď. Zmíněná lokalita patří k jedněm z nejdražších ve Spojených státech. Podle ekonomů z chicagské pobočky americké centrální banky si takový dům mohlo tehdy dovolit jen jedno procento domácností, a tak by to bylo i dnes.

Vyšli přitom z dat o příjmech domácností v chicagské metropolitní oblasti mezi lety 1990 a 2022, dále z tržní hodnoty dotyčného domu, hypotéčních sazeb v dané době a typických daní a pojištění.

V loňském roce by dům jako ten Kevinův stál zhruba 2,4 milionu dolarů (53,8 milionu korun). Za tu cenu byl ostatně k mání i v roce 2011, kdy se prodával.

Za předpokladu, že McCallisterovi za bydlení neutratí víc než třetinu svých příjmů, by byl jejich dům v roce 1990 dostupný pro domácnost s celkovým příjmem 305 tisíc dolarů (podle současného kurzu 6,8 milionu korun). V roce 2022 by se její příjem pohyboval kolem 665 tisíc dolarů (15 milionů korun).

Chlapcovi rodiče tak evidentně musejí být velmi bohatí, byť film neříká, čím se živí. I to pohání představivost fanoušků kultovního filmu. Někteří míní, že Kate McCallisterová je asi módní návrhářkou – proč by jinak v domě bylo tolik figurín? V knize, kterou na základě filmu napsal Todd Strasser, se z Kevinovy matky skutečně stane návrhářka.

Otec podniká. Nebo...?

Otec Peter pak podniká. „Přišlo mi to jako bezpečná varianta,“ říká Strasser s tím, ho nikdy nenapadlo vysvětlovat, kde se vzal majetek McCallisterových. Myslel si, že jsou „vyšší střední třída, ale ne super bohatí“. Novináři z NYT pak připomínají, že se kvalitně oblečená rodina sice vydává na nákladný výlet do Paříže a na letiště ji odváží najatí řidiči dodávek, ale když se Kate pokouší získat dřívější zpáteční letenku, jako úplatek nabízí vlastní šperky, nižší částku peněz a pravděpodobně falešné hodinky Rolex.

Jedna z šílenějších internetových teorií pak říká, že se McCallisterovi zapletli s organizovaným zločinem – proto jsou také tak bohatí, proto se stanou obětí pomsty a proto je Kevin tak krutý k oběma zlodějům. Má to v rodině. „Tuto teorii nemůžeme vyloučit,“ glosuje NYT.

Samotný zájezd do Francie nicméně platí zřejmě bohatý Peterův bratr Rob, jak Kate sama hned na začátku filmu říká Harrymu, který se vydává za policistu a obhlíží si vyhlédnutou kořist. Jak uvádí Eve Cauleyová, jež měla na starosti interiéry Kevinova filmového domova, dům nebyl zařízen nákladně, ale měl záměrně „vznešený, luxusní vzhled“.

Interiéry se točily v místní střední škole a Cauleyová se podle svých slov inspirovala obrazy Normana Rockwella a historickými vánočními pohlednicemi plnými červené, zelené a zlaté barvy. Zadání podle ní znělo, aby dům vypadal „nadčasově“.

„Se vším respektem, podle mě by si fanoušci, kteří se hádají o příjmech Kevinových rodičů nebo ceně domu, měli prostě užít ten film. Vždyť (autor a producent) John Hughes a režisér Christopher Columbus vytvořili tento hřejivý a vtipný film jako zábavu pro diváky, aby jim o svátcích zvedli náladu. To se podařilo a stále daří,“ vzkazuje Cauleyová.