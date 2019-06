Barcelonská katedrála má po 137 letech konečně stavební povolení

14:05 , aktualizováno 14:05

Barcelonská katedrála Sagrada Familia (Svatá rodina), která je jednou z nejnavštěvovanějších španělských památek, se staví už 137 let. Až tento týden však dostala od barcelonské radnice stavební povolení. Dokument platí do roku 2026. Podle stavbařů bude katedrála do té doby hotová, informoval deník La Vanguardia.