„Špinavá bomba“ ve Volgogradu. Ruské město zaplavily fekálie z kanalizace

Podle zpravodajského webu Meduza došlo minulý čtvrtek k havárii dvou kanalizačních trubek poblíž říčky Carica. V důsledku havárie pak začal obsah kanalizace tryskat na povrch země. Nepříjemný zápach podle webu cítili obyvatelé Volgogradu již předchozí večer, a to zejména na náměstí Alexandry Pachmutovové.

Zaměstnanci společnosti, která spravuje městskou vodovodní a kanalizační síť, se přes noc snažili poškození opravit, ale vzhledem k „velkému objemu odpadních vod, které do sběrače přicházejí, to nebylo možné,“ napsal web.

A sewer got depressurized in 🇷🇺 Volgograd - it was built 50 years ago.



200,000+ people without water and heat. Thousands of m³ of sewage first flowed across city, then ended up in Volga river.



They spend huge amounts of money on war but cannot keep their sewage systems in order pic.twitter.com/ZRbA9Vbo3W