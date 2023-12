A teď autobazar. Putin pokračuje ve znárodňování, vybral si ruskou firmu

Ruský prezident Vladimir Putin dekretem nařídil převést největší ruský autobazar pod státní správu. Společnost Rolf prodává širokou škálu automobilů zahraničních značek. Její zakladatel Sergej Petrov žije v Rakousku, ruské úřady ho podezřívají z nelegálního vyvádění peněz do zahraničí, což popírá. Je to poprvé, co byl takto zabaven velký majetek ruského podnikatele.