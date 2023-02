Po roce války jsou některé západní firmy stále v Rusku. Odejít je čím dál těžší

Firem, které se v Rusku rozhodly zůstat, je celá řada. Řadí se mezi ně i korporát Procter & Gamble nebo výrobce zubní pasty Colgate. Firmy si často chrání své zisky a udržují vydobytou pozici na ruském trhu. Důvod tohoto setrvání na druhou stranu mnohdy spočívá ale i v tom, že oproti předchozím měsícům jsou odprodeje těchto společností mnohem složitější.

Generální ředitel společnosti Unilever Alan Jope pro agenturu Reuters řekl, že jeho firma má odpovědnost vůči třem tisícům zaměstnanců v Rusku a nechce, aby se jeho čtyři ruské výrobní závody dostaly do rukou prokremelských magnátů nebo samotného státu.

Několik firem pro své ruské pobočky zároveň nemůže najít vhodného kupce. Jde třeba o společnost Danone, která odchod z ruského trhu oznámila už během března. Výrobce tabákových produktů Philip Morris pak uvedl, že své ruské působení chtěl ukončit už koncem loňského roku. Dosud ale k tomu nedostal souhlas ruské protistrany.

„Čím víc bude firma odchod z ruského trhu odsouvat, tím to celé bude těžší,“ okomentoval situaci agentuře Reuters Nabi Abdullajev z poradenské společnosti Control Risks s tím, že ruský stát jako kupec některých společností současné prodeje komplikuje a požaduje až padesátiprocentní slevu z požadované ceny. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov k tomu řekl, že společnosti ruský trh opouštějí v souladu s nastavenými pravidly.

Společnost Carlsberg ve čtvrtek varovala, že ruské úřady by podnik mohly znárodnit, a to proto, aby udržely počty zaměstnanců na předválečné úrovni. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v reakci na to uvedl, že v Rusku platí zákony, které zaměstnance chrání. Dodal ale, že by to případně byl velmi zdlouhavý proces.

McDonald’s nelenil

Jen málo společností tak bylo ke svému ruskému působení podobně rozhodné jako třeba fastfoodový řetězec McDonald’s. Ten prodal své ruské restaurace už v květnu, a tedy jen tři měsíce po zahájení války. Nyní jej ale potenciálních zájemců ke koupi podobných projektů v Rusku mnohem méně, a to i kvůli tomu, že na mnohé případné kupce se vztahují sankce ze Západu. Ty takové transakce komplikují.

Ruská ekonomika jako celek loni nedosáhla tak negativních výsledků, jak se původně očekávalo. Hrubý domácí produkt totiž meziročně poklesl jen o 2,5 procenta a poptávka ze strany ruských spotřebitelů taktéž nebyla dramaticky rozdílná. I proto mnoho společností upravilo své prognózy a riziko potenciálních ztrát v případě odchodu z ruského trhu se zvýšilo, jak informovala třeba společnost British American Tobacco.

Aby tyto podniky potenciál ruského trhu co nejvíce využily, provádějí nyní audity a předávají více pravomocí přímo ruským manažerům na místě. Vyhýbají se obchodování s ruskými bankami i jednotlivci, kteří se nacházejí na černé listině. Firmy, jako třeba Unilever, své ruské působení obhajují tím, že na ruský trh dodávají jen to nejzákladnější zboží i tím, že nebudou z Ruska odvádět žádné zisky.