Vojákem za jeden den. Rusko do svých řad verbuje stovky Srbů, urychlilo nábor

Aby doplnilo stavy své armády na Ukrajině, verbuje Rusko do svých řad stovky Srbů. Mezi zahraničními dobrovolníky jich je údajně většina. Uvedl to britský deník The Guardian, který se odkazuje na výpovědi svědků i uniklé dokumenty zveřejněné protiválečnými aktivisty.