Srbsko odsoudilo ruské útoky na Ukrajině, pomůže s obnovou zničené energetiky

„Srbsko vyjadřuje solidaritu s obyvateli Ukrajiny a odsuzuje všechny útoky na civilní obyvatelstvo a objekty v této zemi, jakož i jakékoliv použití síly v rozporu s mezinárodním právem,“ uvedla v úterý Brnabičová u příležitosti slavnostního odeslání elektroenergetického zařízení na Ukrajinu. Řekla také, že Srbsko bude pokračovat v poskytování humanitární pomoci Ukrajině.

Ukrajinský velvyslanec v Bělehradě Volodymyr Tolkač uvedl, že při ruské agresi proti Ukrajině byla dosud zničena více než polovina ukrajinské energetické infrastruktury.

Moskva začátkem měsíce vyjádřila „hluboké znepokojení“ v souvislosti se zprávami ruských médií, že Srbsko přes prostředníky dodalo Ukrajině 3500 střel do raketometů Grad. Srbští činitelé to popřeli a uvedli, že země žádné povolení k vývozu zbraní na Ukrajinu ani do Ruska nevydala.

Srbsko udržuje úzkou vojenskou i politickou spolupráci s Ruskem, zároveň je ale kandidátem členství v Evropské unii. Srbský prezident Aleksandar Vučić sice ruskou invazi odsoudil a vyslovil podporu územní celistvosti Ukrajiny, zároveň se odmítl připojit k protiruským sankcím.

Srbské veřejné mínění se v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu přiklonilo z většiny na stranu Ruska. Prezident Vučić opakovaně uvedl, že Západ vyvíjí nátlak na Srbsko, aby se připojilo k protiruským sankcím.

Z druhé strany se veřejně ohradil proti působení ruské Wagnerovy skupiny v Srbsku, a to v souvislosti s verbováním srbských žoldnéřů do války na Ukrajině a také vazbami této skupiny na srbskou krajní pravici. Ta vyhrožuje nepokoji v případě, že se Srbsko připojí k sankcím či přistoupí na kompromis ohledně Kosova.