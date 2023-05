Rusové místo kinžalů nasazují sovětské bomby, Ukrajina má potíž je sestřelit

Ukrajinská města a vesnice nejen v blízkosti fronty čelí neustálému bombardování, v posledních týdnech ovšem Kyjev hlásí, že téměř všechny balistické střely a útočné drony se ukrajinské protivzdušné obraně daří likvidovat. Při vlně ostřelování v minulém týdnu Ukrajinci oznámili i zničení šesti nadzvukových střel Kinžal.

Podle zjištění deníku The New York Times (NYT) ale nyní sílí hrozba v podobě starších bomb, které sice mají jisté nedostatky, ale ukazují se být obtížnějším terčem pro protivzdušnou obranu než moderní zbraně.

„Letecké bomby jsou jiné. Nemají vlastní pohon jako střely s plochou dráhou letu a nezůstávají tak dlouho ve vzduchu jako drony. Jsou ve vzduchu jen sedmdesát sekund nebo méně a pro ukrajinskou obranu je mnohem obtížnější je sledovat,“ uvádí list.

Evoluce ve vzdušné válce

Ukrajinští a američtí činitelé uvedli, že Rusové některé bomby vylepšili navigačními systémy a křidýlky, které ze staromódních zbraní dělají modernější „plachtící“ bomby.

Nejmenovaný zdroj z amerického ministerstva obrany popsal, že bomby shazují ruští piloti ze stíhaček Su-34 a Su-35. Vypouští je nad okupovaným územím a nálože pak pokračují i déle než třicet kilometrů a zasahují cíle za frontovou linií.

„Tohle je evoluce ve vzdušné válce,“ řekl důstojník ukrajinského letectva Denys Smažnyj. „Nejdřív zkusili střely s plochou dráhou letu a my jsme je sestřelili. Pak zkusili drony a my jsme je sestřelili. Neustále hledají způsob, jak nás zasáhnout, a my hledáme způsob, jak je zastavit,“ dodal.

NYT ve svém článku popisuje i konkrétní případ ze začátku května, kdy nedaleko fronty u řeky Dněpr podle Ukrajinců dopadla 500kilogramová upravená bomba. Mladá místní žena Maryna Ivanovová vylíčila, že slyšet výbuchy už pro ni není nic neobvyklého, ale tento byl mnohem děsivější. „Měla jsem pocit, že něco spadlo přímo na nás,“ uvedla.

O několik minut později slyšela venku křik a seběhla k přístavišti. Tam našla svého bratra zbroceného krví a vedle něj svého snoubence, který při výbuchu přišel o část obličeje. Oba byli mrtví. „Nemohla jsem uvěřit svým očím,“ řekla.