Sovětské dědictví v ukrajinské armádě přežívá a podrývá boj proti Rusku

Dvě země se sovětským vojenským dědictvím stojí proti sobě. Jedna z nich má obrovské zásoby tanků, modernější letadla, patří mezi deset států s největšími výdaji na obranu a její armáda je považována za druhou nejsilnější na světě. Výsledek se zdá být jasný.

Přes všechny papírové výhody však ruská armáda dosud nedokázala ukrajinskou porazit. Ukrajinci vpád okupantů odrazili a vyhnali je od Kyjeva a dalších klíčových měst, ač na počátku války nedostávali takovou západní vojenskou pomoc jako nyní. Úspěchy ukrajinských sil se přičítají jejich údajné schopnosti zbavit se sovětského dědictví a fungovat jako moderní armáda podle vzoru NATO s decentralizovaným řetězcem vojenského vedení, umožňujícím a podporujícím iniciativu vojáků v poli.

Západní vojenští činitelé a média vyzdvihovali kreativitu, jakou ukrajinští vojáci projevovali při používání běžných technologií – například si vytvořili vlastní informační systém k nalezení nepřátel, který doporučuje i NATO. „Tento narativ o technologii a inovacích se promítá do většího příběhu, který si obyvatelé Západu vyprávějí o údajné transformaci ukrajinské armády z rigidní, hierarchické síly se sovětským dědictvím na přizpůsobivou a efektivní armádu ve stylu NATO. Ukrajina kultivuje tento příběh informačními operacemi, jako jsou pečlivě upravená videa vytvořená pro sociální média,“ upozorňuje ve svém komentáři pro týdeník The Economist vojenský analytik Franz-Stefan Gady.

Podle Gadyho ale takový příběh zakrývá napětí, které vládne uvnitř ukrajinské armády mezi těmi strukturami, které přijaly uspořádání armády podle principů NATO, a těmi, jež se stále drží sovětského stylu velení. Tato „kulturní válka“ je do určité míry generační záležitost. Mladší ročníky mají znalosti ze Západu a přejímají jeho vojenskou kulturu. Naproti tomu starší ročníky jsou zvyklé na sovětský direktivní způsob, kde nejvyšší váhu má operační příkaz shora.

Podle profesora politologie specializujícího se na současné válečné konflikty Willa Rena z americké Severozápadní univerzity bylo při jeho nedávné návštěvy jižní Ukrajiny mezi mladší a starší generací jasně patrné napětí. Mladší, nezávisleji orientovaní vojáci si stěžovali, že jejich sovětským myšlením zasažení lídři jim neposkytují dostatečný trénink, takže se musí učit sami přes youtubová videa a podobně, sdělil portálu Defense One.

Jejich velitelé je například učili technikám odminování tím, že napodobovali zneškodňování pokliček od hrnců, představujících makety min. Frustrovaní vojáci se tudíž dívali na izraelská a americká videa odminovávání. Protože jejich trénink ale nebyl oficiální, nemohli získat osvědčení, kterým se pyšnili jejich údajně nekompetentní velitelé.

Ztráty návratu sovětského myšlení napomáhají

Náročná, dlouho trvající válka si vybírá svou daň na jednotkách v přední linii, jež mají zkušenosti s bojů s proruskými separatisty a jsou se západním tréninkem obeznámené. Jejich vysoké ztráty znamenají, že na uvolněná místa nastupují vojáci z rezerv, kteří se učili ještě sovětský styl vedení války. „Některé jednotky mohly těžit ze zapojení našich nebo jiných západních sil. Ale mohou být nové, provizorní jednotky, které z našeho angažmá vůbec netěží,“ řekl webu Defense News velitel americké Organizace pro řízení výcviku v oblasti bezpečnostní pomoci plukovník Andrew P. Clark, který trénoval ukrajinské jednotky.

„Nestačí jen projít nějakým kurzem NATO, aby se změnila mentalita někoho, kdo strávil roky v sovětském systému,“ sdělil Gadymu nejmenovaný činitel ukrajinského mechanizovaného praporu. Řada ukrajinských vojáků má stále tendenci k následování nepružné velitelské struktury, což se projevuje na míře koordinace jednotlivých operací. Ty mají podobu izolovaných akcí, ač podle moderních západních zásad je k docílení nejlepšího efektu nutná jejich co největší provázanost.

Podle Gadyho se nedostatek komunikace projevuje i ve vysoké míře spotřeby dělostřelecké munice. „Pokud by nižší důstojníci měli pravomoc využívat příležitostí, které se naskytnou, a provádět koordinované útoky pěchoty a obrněných vozidel, podporované krátkými, ale přesnými palbami naváděného dělostřelectva, drasticky by to snížilo množství potřebných dělostřeleckých střel,“ uvádí analytik.

Sovětskou kulturu paradoxně udržuje při životě i sofistikovanější technologie. Protože ukrajinští velitelé mají k dispozici technologické systémy zobrazující reálný obraz z bojiště, mohou se pokoušet o mikromanagement bitvy na dálku. Vojákům, lépe obeznámeným s místním terénem i obtížně přenositelnými detaily z bojiště, ale příkazy takříkajíc od stolu mohou spíše práci komplikovat.

Někteří mladší důstojníci proto začínají příkazy shora ignorovat. To je v armádním prostředí, které je postavené na jasné delegaci úloh, nebezpečný přístup.

Znalost sovětské doktríny je i ku prospěchu

V jistém ohledu ale obeznámenost se sovětskými vojenskými strukturami Ukrajincům i pomáhá. Ruská armáda totiž funguje na jejich principech, díky čemuž mají Ukrajinci vhled do myšlení protivníka. Osvojení západních vojenských taktik jim zároveň zajišťuje, že Rusko takovou výhodu postrádá.

„Byl jsem vychován na ruské vojenské doktríně a stále si myslím, že celá věda o válce se nachází v Rusku,“ řekl časopisu Time náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj, který je veleben za modernizace ukrajinské armády podle západního vzoru. Ve své kanceláři má sebrané spisy svého ruského protějšku, Valerije Gerasimova. „Učil jsem se od Gerasimova. Četl jsem vše, co napsal. Je to nejchytřejší z lidí a moje očekávání od něj byla enormní.“

Gerasimov je nyní velitelem ruských ozbrojených sil na Ukrajině a Rusové používají mnohá jeho doporučení. Je to však dvojsečná zbraň. Jeho taktické manévry totiž využívají i Ukrajinci.