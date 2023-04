Země je ve spárech lumpů, začne zabíjení. Unikl další hovor ruských elit

„Rusko, které tak upřímně milujeme, se dostalo do spárů haj*lů,“ říká na nahrávce jeden z hlasů, zatímco druhý mu přitakává. „Zastávají podivné názory z 19. století. Tohle nemůže skončit dobře, skončí to peklem. Lidé se budou zabíjet na ulicích. Budou se vzájemně bodat na ulicích v Moskvě. Je otázkou času, kdy se to stane,“ odpovídá mu.

Řečníci na záznamu vydatně nadávají a chmurně hodnotí budoucnost Ruska pod vládou prezidenta Vladimira Putina a jeho okolí.

„Jak se může země rozvíjet, když jedinou ideologií je vydělávání peněz a udržení jedné skupiny lidí u mocí?“ ptá se hlas identifikovaný jako Trocenko. „V určitém okamžiku zemřou a nic po sobě nezanechají. Z Ruska bude spálená poušť. Lidé nebudou mít peníze a jejich děti zemřou ve válce,“ dodává miliardář podle stanice Current Time spadající pod Rádio Svobodná Evropa.

„Díval jsem se na výběr novoročních projevů našeho prezidenta, včetně toho posledního, kde ten blbec Putin nestojí před vánočním stromkem, ale před skupinou vojáků. Říká, že jsme měli těžký rok, ale že to musíme vydržet. To samé říká už dvacet let. Pořád mluví o nepřátelích a čekání na vítězství. Jak může vést zemi?“ ptá se Matuševskij. „Zdá se, že rok 2023 je posledním rokem, kdy se dá odejít. Získat nové občanství, začít znovu,“ dodává.

Rozhovor se podle Current Time odehrál začátkem ledna. Muži, kteří se vzájemně oslovují jako „Kolja“ a „Roma“, si během něho povídají také o svých rodinách a dovolené jednoho z nich. Matuševskij podrobně vypráví o svém novém podnikatelském projektu na indonéském ostrově Bali. „Je to neuvěřitelné místo. Za deset let se tu všechno zdesetinásobí. V Rusku za tu dobu všechno dvakrát spadne,“ vypráví svému příteli.

Lež, reagovali oba údajní aktéři

Jak Trocenko, tak Matuševskij odmítají, že by mezi nimi k takovému rozhovoru někdy došlo. „Myslím, že je to podvrh s využitím umělé inteligence,“ řekl Current Time Matuševskij. Trocenko uvedl, že Matuševského sice dobře zná, ale naposledy s ním hovořil naposledy loni a rozhodně ne o politice.

Ačkoli autenticitu nahrávky, která se 17. dubna objevila na internetu, je podle Current Time těžké s jistotou potvrdit, stanice se domnívá, že pravost hovoru lze doložit osobními údaji, které na sebe jeho aktéři prozradili. Matuševskij se v době telefonátu skutečně nacházel v Indonésii, což lze potvrdit prostřednictvím jeho příspěvků na Instagramu.

Trocenko, kterého časopis Forbes řadí na 38. místo v žebříčku nejbohatších lidí v Rusku s majetkem ve výši 3,8 miliardy dolarů, má údajně blízko k Putinovu spojenci a šéfovi společnosti Rosněfť Igoru Sečinovi. Ačkoli se Trocenko podle listu The Moscow Times přestal po startu invaze účastnit schůzek s Putinem, v únoru od něho získal Řád přátelství.

Podnikatel Matuševskij se řadí mezi Trocenkovy blízké přátele. V posledních letech veřejně sympatizoval s ruskou opozicí. Mimo jiné na Instagramu zveřejňoval videa z moskevských protestů z roku 2021.

Rozhovor není prvním záznamem telefonátu mezi představiteli ruské podnikatelské elity, který unikl na internet. Před měsícem ruskou smetánkou otřásl záznam hovoru mezi producentem Josifem Prigožinem a miliardářem Farchadem Achmedovem, kteří nadávali Putinovi a jeho vnitřní kruh vinili z toho, že chaotickou válkou na Ukrajině „po*ebal“ Rusko. Také v tomto případě oba muži odmítají, že by taková stanoviska vyslovili.