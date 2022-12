Pohřbíme tě zaživa! Rus nechtěl do první linie, skončil v kobce a kanalizaci

Martynov byl podle Čikova povolán do armády 24. září a už 1. října, tedy za týden, se ocitl v Luhanské oblasti na východě Ukrajiny.

Následující den odmítl bojovat, kvůli čemuž skončil ve „sklepě pro odmítače“, tedy provizorním vězení. Poté, co se v médiích objevilo video, které údajně zachycuje podmínky v podobné kobce pro ruské vojáky odmítající bojovat, Martynova obvinili, že byl v kontaktu s novináři a začali ho mučit.

ВАЖНЫЕ ВЕСТИ @zhanoffartin Около 20 мобилизованных россиян удерживают в подвалах на территории «ЛНР» из-за их отказа идти на передовую без подготовки.



Мужчины записали для журналистов ASTRA видео из помещения, где насильно удерживают часть из них. https://t.co/eBn7H4UBEz oblíbit odpovědět

Jeden člověk ho údajně bil ve vojenských rukavicích do hlavy a do trupu. Potom ho údajně donutili stoupnout si čelem ke zdi, zatímco někdo za jeho zády střílel do vzduchu ze samopalu. Se zavázanýma očima a svázanýma rukama ho spouštěli do šachty kanalizace, tvrdí také podle Čikova voják.

„Šachta byla úzká a bez vody, hluboká asi 1,5 metru. Nedali mi možnost postavit se, seděl jsem na dně na bobku. Ozbrojení lidé mi pak řekli, že mě zakopou zaživa, pokud neřeknu pravdu. Aby dodali výhrůžkám na věrohodnosti, začali přímo do šachty shazovat hlínu,“ popsal Martynov.

Vojáka nakonec podle Čikova v půlce listopadu zdravotní komise dočasně zprostila od povinností vojenské služby. Minulý týden se Martynovi podařilo dostat do Moskvy, kde se obrátil na právníka a podal trestní oznámení.