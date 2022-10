Vymazat ukrajinská města, hřímá Kadyrov po útoku na základnu svých bojovníků

Kadyrov v nočním příspěvku na Telegramu uvedl, že Rusko vede „speciální vojenskou operaci“ na území Ukrajiny, ale na ruském území „se už vede válka“. Dodal, že je s tím velice nespokojen.

„Odpovídáme, ale podle mého odpovídáme slabě. Pokud přiletěla střela na naši stranu, do našeho regionu, pak musíme vymazat ukrajinská města z povrchu země, aby pochopili, že je nesmí ani napadnout, že by stříleli po nás,“ uvedl Kadyrov, podle kterého Západ již vyčerpal možnosti, jak by mohl reagovat na nemilosrdnější ruský postup.

Ruský deník Kommersant v souvislosti s Kadyrovovým prohlášením připomněl ruský pokus o anexi Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti na jihu a východě Ukrajiny. Z té poslední ruské úřady nyní kvůli ukrajinskému postupu a ostřelování evakuují civilní obyvatelstvo.

List také připomněl nedělní výroky ředitele ruského vysílání státní televize RT Antona Krasovského, který uvedl, že by topil a upaloval ukrajinské děti, hovořící o ruské okupaci své země. Televize s moderátorem následně pozastavila spolupráci a šéf kriminální ústředny nařídil prověřit Krasovského výroky. Ten se mezitím za svá slova omluvil.

Server Meduza uvádí, že Kadyrov je pokládán za jednoho z válkychtivých jestřábů v ruském vedení, který prosazuje další zvyšování napětí v konfliktu.

Po ostřelování Kyjeva a dalších ukrajinských měst v reakci na výbuch, který poškodil Kerčský most vedoucí z Ruska na okupovaný ukrajinský poloostrov Krym, se vyjádřil, že je teď „na celých sto procent spokojen“. Dříve kritizoval ministerstvo obrany za nedostatečně rozhodné počínání.