Rusové zveřejnili video údajného zničení HIMARS. První od počátku války

„HIMARS byl zničen v týlové oblasti ukrajinských ozbrojených sil,“ citovala ruská tisková agentura Ria Novosti nejmenovaného velitele ruské vojenské jednotky. Agentura poznamenala, že má záběry dronu k dispozici.

Ruský telegramový účet Iznanka zveřejnil záběry bezpilotního letounu. Podle něj dron ruských médií zpozoroval HIMARS u vesnice Nikonorovka v Doněcké oblasti. Americký raketový systém údajně zasáhla střela Iskander. Raketa dopadla poblíž HIMARS, následný výbuch jej zničil.

Portál Forbes podotýká, že není jasné, proč se HIMARS vyskytoval na otevřeném prostranství za denního světla. 27. raketová dělostřelecká brigáda, jediná jednotka HIMARS ukrajinské armády, obvykle operuje za úsvitu nebo za soumraku a je neustále v pohybu či ve krytu, aby je nepřítel nemohl zaměřit.

Není též jasné, zda posádka přežila. Ukrajinské vojenské vedení se k záležitosti zatím nevyjádřilo.

„Ztráta i jednoho HIMARS je pro nás těžkou ztrátou. Nejcennější je totiž posádka,“ komentoval video ukrajinský vojenský analytik Bogdan Mirošnikov. Podle něj Rusové budou video prezentovat ještě měsíc a „vychutnávat“ si svůj ojedinělý úspěch.

RIA Novosti s odvoláním na okupační správu Chersonské oblasti tvrdí, že ruská armáda na jejích hranicích zničila další americký raketový systém. Své tvrzení ale nepotvrdila žádným důkazem.

Pokud by se ztráta HIMARS potvrdila, byl by to první oficiální úspěch ruských sil proti destruktivním salvovým raketometům, na které dosud ruská armáda neměla účinnou obranu a které jim od jejich dodání na Ukrajinu působí značné potíže. USA je poslaly okupované zemi v červnu 2022, celkem jich věnovaly Kyjevu 39.

Ukrajinská agentura UNIAN v únoru uváděla, že ukrajinský dopravní letoun do USA převezl dva poškozené systémy HIMARS. Jeden z nich pravděpodobně při přesunu najel na minu.

Rusko opakovaně tvrdilo, že se mu daří tyto systémy ničit, Ukrajina to vždy popřela. V lednu minulého roku avizovalo, že již zničilo nebo poškodilo 35 amerických raketometů využívaných Ukrajinou. Kyjev jich přitom v té době obdržel jen dvacet.