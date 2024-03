Některé mise hraničí se sebevraždou, ale vy víte, že musíte, líčí ukrajinský voják

Absolvoval jste před začátkem války nějaký vojenský výcvik?

Dne 24. února v pět hodin ráno mi zavolal kmotr a řekl, že začala válka. Výcvik trval hodinu. Pak jsme natankovali plnou nádrž auta, na trhu koupili cukr a mouku a všechno to dali rodině. V sedm hodin už jsem byl u praporu. Letos jsem přišel do výcvikové školy. Do konce roku jsem byl starší voják, ale byl nedostatek důstojníků, tak jsem se šel učit na důstojníka. Za čtyřicet dní výcviku jsem dostal diplom. Byl jsem velitelem pěší čety a řídil jsem bojové vozidlo. Studoval jsem také zbraně a absolvoval výcvik na nejvyšší úrovni. Během něj jsem hodně zhubl, ale to mi jen prospělo. (smích)

Velitel našeho praporu vyrazil jako první. Následovaly ho týlové jednotky, prostě důstojníci, kteří obvykle řeší papírování. I ti kráčeli vpřed, aby šli příkladem ostatním vojákům.