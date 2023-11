Rusové převzali iniciativu a ukrajinská protiofenziva končí, spekuluje se

Podle estonské rozvědky ruské síly během uplynulého týdne podnikaly v Doněcké a Luhanské oblasti intenzivní útoky, přičemž mají dost vojáků i armádní techniky, aby držely Ukrajince v neustálém napětí.

Nejprudší boje se podle ní vedou na linii Avdijivka-Marjinka a Kupjansk-Svatove. To podle estonských zpravodajců svědčí o tom, že cílem Ruska je ovládnutí obou oblastí v jejich správních hranicích.

V dlouhodobější perspektivě pak podle estonské rozvědky nelze vyloučit pád Avdijivky do ruských rukou. Tento zisk by Rusové mohli využít jako politické vítězství. Avdijivka by jim navíc pomohla vytvořit u Doněcku nárazníkovou zónu v délce asi deseti kilometrů.

The Economist se při spekulování o konci ukrajinské protiofenzivy odvolává na svůj nástroj, který využívá satelitních dat k monitorování válečné aktivity. Konkrétně sleduje četnost požárů, které by mohly být způsobeny boji. V polovině srpna, v době, kdy se ukrajinská vojska probojovávala v Záporožské oblasti směrem na jih, list pomocí nástroje zaznamenával asi tisícovku požárů denně.

Od konce října nicméně britský list registroval méně než 300 útoků denně, což podle něj znamená pokles válečné aktivity. Ukrajinský protiútok přitom podle něj od června, kdy začal, téměř žádné trvalé územní zisky Ukrajincům nepřinesl.

Týdeník nicméně podotkl, že Ukrajinci během protiofenzivy prokázali schopnost tvrdě bojovat. Díky svému pomalému postupu se patrně vyhnuli obrovským ztrátám, které má naopak ruská armáda, uvedl také The Economist. Válka podle něj není u konce a spojenci Ukrajiny by se měli připravit na dlouhé boje.