Ruský plukovník po dvou dnech otočil. Ukrajinci o úspěších lžou, řekl

„Ukrajinci šíří zvěsti, že zaznamenávají na bitevním poli úspěchy, daří se jim provádět protiútoky, zasahovat raketami ruské pozice nebo že dokonce zahájili protiofenzivu, ale není to pravda,“ řekl ve studiu Chodarjonok známé prokremelské moderátorce Olze Skabajevové.

Chodarjonok, který sloužil v ruské protivzdušné obraně a nyní působí jako armádní analytik, také prohlásil, že Ukrajina nemá šanci získat v příštích měsících nad Ruskem vzdušnou převahu.

„A pokud jde o získání námořní převahy, nepřipadá v úvahu, že by Ukrajina získala nadřazenost nad naší silnou černomořskou flotilou. Tvrzení, že Ukrajina je na moři schopna činit protiútoky, je hloupost,“ dodal.

Chodarjonok rovněž uvedl, že Rusům se daří útočit na houfnice M- 777, které Ukrajině zaslali Američané. „Domnívám se, že tyto houfnice budou pro naši armádu prioritou. Budeme je hledat, odhalovat a zasahovat,“ řekl.

„Ukrajina bude v blízké budoucnosti nemile překvapena. Můj odhad je, že události se vyvinou v náš prospěch,“ dodal viditelně nervózní Chodarjonok.

Ještě v pondělí však mluvil zcela jinak. Mimo jiné prohlásil, že situace se bude pro Rusko zhoršovat. Rovněž zkritizoval schopnosti ruské armády a řekl, že i když si to „Rusko zatím nechce přiznat, celý svět stojí proti němu“. Divákům poradil, že nemají věřit informacím ve státních médiích.

Co je za náhlou změnou Chodarjonokova názoru, není jasné. „Zdá se, že mu po předchozí návštěvě televize někdo promluvil do duše,“ komentoval na Twitteru jeho středeční vystoupení reportér BBC Francis Scarr.

„Celková situace se má tak, že ukrajinská armáda může zmobilizovat milion mužů. Otázkou je, jak a čím bude armáda vybavena. Vzhledem k tomu, že zbraně mají dodávat USA i EU, je třeba s vyzbrojeným milionem ukrajinských vojáků v nejbližší době počítat,“ řekl šokované moderátorce.

Ta se mu snažila oponovat, on však pokračoval dál. Ohledně vstupu Finska a Švédska do NATO například řekl, že Rusko by nemělo situaci vyostřovat. „Nevyhrocujme situaci vyhrožováním raketami Finsku. Takové pokusy jsou z taktického hlediska směšné,“ prohlásil bez servítků.

Chodarjonok není jediným ruským armádním expertem, jenž se tento týden odvážil postup Ruska na Ukrajině otevřeně kritizovat. Ruské armádní velení si vysloužilo hněv analytiků poté, co přišlo o bezmála pět set mužů, když se neúspěšně pokusilo překonat řeku Severní Doněc.

„Hodně dlouho jsem byl zticha. Ale moje trpělivost je u konce. Poslední kapkou byly události u Bilohorivky, kde kvůli blbosti ruského velení shořela jedna praporní taktická skupina, možná dvě,“ rozohnil se například vojenský expert Jurij Podoljaka, kterého na Telegramu sledují více než dva miliony lidí.