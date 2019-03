Přála si to rozdat s Putinem, teď pornoherečka kandiduje za polárním kruhem

Berkovová zřejmě zkusí těžit z toho, že pochází z regionální metropole Murmansk. Na Instagramu ale odhalila, že se svým rodištěm není příliš ve styku. Ptá se totiž tamních lidí, jak se jim žije. Mají jí zasílat informace o tom, co je těší i trápí v oblasti školství, bydlení, nemocnic, dopravy a dotací.



„Chci podrobně proniknout do života Murmanska. Neostýchejte se! Jsem s vámi! Vždy vaše,“ končí její příspěvek z 15. března. K němu připojila svou civilní fotku před budovou s nápisem „Město - hrdina Murmansk“.



Před dvěma lety pokukovala Berkovová po účasti v loňských prezidentských volbách. Tehdy jí však bylo 32 let, tedy o tři roky méně, než je zákonem stanovený minimální věk kandidátů.

Berkovová tvrdila, že by v čele Ruska prosazovala trest smrti pro pachatele sexuálního obtěžování. Hodlala také zavést sexuální výchovu do škol včetně „povinné sexuální zkoušky“. V jejím programu nechyběla ani kriminalizace žen nosících dlouhé sukně, napsal britský deník The Independent.

„Plánuji téměř znemožnit mužům rozvody, protože ženy v dnešní době nesou takřka veškerou odpovědnost za děti,“ citoval list Berkovovou. Politika ji začala svádět už v roce 2009, kdy si dělala zálusk na post starosty jihoruského letoviska Soči. Nakonec se do klání ale ani nezaregistrovala.



Елена Беркова (Twitter) @BerkovaLena Привет! Сегодня воскресенье!!!! как прошла ваша суббота?! Кто куда сегодня? У меня сегодня была куча съёмок, потом я заехала на массаж. пока собираюсь заехать домой и заняться виртуальным сексом Фото https://t.co/htJCnSJemd #беркова #дом2 #еленаберкова #красота https://t.co/Tp4qJnr8Xl odpovědětretweetoblíbit

Podle The Independent točila Berkovová filmy pro dospělé do roku 2004. Účinkovala také v televizní reality show a prorazit zkoušela i jako zpěvačka a modelka. Balancovala nejen na hraně etiky, ale i zákona – za drogové delikty dostala v roce 2011 tříletý podmíněný trest vězení.

Přestože odborníci hovoří o kultu (pochybných) celebrit a někdy používají i termíny politická pornografie či politická prostituce, zvolení pornoherců do veřejných úřadů je stále výjimečné. Dokazuje to i případ italské pornoherečky Ilony Stallerové známé jako Cicciolina. Ta sice zasedala v parlamentu v letech 1987 až 1991, později ale už politický úspěch nezopakovala.