Půlka severokorejské munice je vadná, tvrdí Ukrajinci. I té funkční je však hodně

„Na základě dostupných dat Rusové importovali už jeden a a půl milionu dělostřeleckých granátů z KLDR,“ uvedl podle portálu Times zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Vadym Skibitskyj. „Tato munice je ale z sedmdesátých a osmdesátých let. Polovina nefunguje a zbytek vyžaduje inspekci nebo znovuuvedení do původního stavu.“

„Severní Korea se vzdává starých věcí. Navyšuje domácí výrobu a výměnou za to žádá určité technologie, zejména ty pro rakety a ponorky, s cílem rozvíjet vlastní obranný průmysl. To opět dokazuje, že Rusko nemá vlastní výrobní kapacity pro rychlé a mohutné zvýšení výroby raket. Kdyby tomu tak bylo, proč by žádalo Severní Koreu?“ dodal.

Nízkou kvalitu severokorejské munice zmínil už v prosinci ukrajinský generální štáb. Podle něj byly tak špatné, že vybuchovaly v hlavních ruských děl a minometů.

Severokorejskou munici nepodceňovat, varují analytici

Bezpečnostní analytik výzkumné společnosti RAND Bruce W. Bennett nicméně poznamenává, že i když je řada dělostřeleckých granátů nefunkčních, jejich množství z nich stále dělá hrozbu. Podle něj severokorejské dodávky tvoří „významný příspěvek“ ruské válečné mašinerii a bude trvat roky, než USA budou schopny poskytnout Ukrajině takové množství muničního materiálu, jaké poskytuje KLDR Rusku.

„Schopnost Ruska pokračovat v dělostřelecké palbě a v odpalování raket na ukrajinské pozice masivně narůstá a Rusko ji dokáže udržovat na dlouhou dobu. Velmi pravděpodobně díky této vzpruze od Severokorejců,“ řekl portálu Business Insider specialista na Severní Koreu z Royal United Services Institute Joseph Byrne.

Bývalý velvyslanec USA na Ukrajině John Herbst uvedl, že severokorejská munice sice nemají zásadní vliv na průběh války – ale umožňují Rusku v ní pokračovat. Litevské tajné služby varovaly, že Rusko může vést válku ve stejné intenzitě další dva roky.

Ukrajina dlouhodobě varuje, že nemá dostatek munice, aby mohla účinně zatlačit na ruské síly, které naopak svou dělostřeleckou převahu využívají k pomalému postupu na některých místech fronty. Pomoci Ukrajině má česká iniciativa nákupu munice mimo EU.

Munice výměnou za jídlo

Jihokorejský ministr obrany Sin Won-sik uvedl, že Pchjongjang od září dodal Moskvě 6 700 kontejnerů munice. Do nich se mohlo vejít více než tři miliony dělostřeleckých granátů ráže 152 milimetrů nebo půl milionu granátů ráže 122 milimetrů, případně jejich mix.

„Zatímco severokorejské továrny na zbraně (pro neruský vývoz) pracují kvůli nedostatku surovin a elektřiny na 30 % kapacity, továrny vyrábějící zbraně a dělostřelecké granáty pro Rusko pracují na plný výkon,“ prohlásil Sin.

Moskva podle něj výměnou za munici poskytuje KLDR suroviny, materiál pro vojenskou výrobu a především jídlo, které podle ministra tvoří největší část dodávek z Ruska. Poznamenal též, že objem kontejnerů přepravených z Ruska do Severní Koreje byl ve stejném období přibližně o třetinu větší než objem kontejnerů přepravených z Pchjongjangu do Moskvy.

Neaktivní přepravní lodě vyvolávají otázky

Jihokorejský portál NK Pro na základě analýzy satelitních snímků si povšiml, že čtyři lodě převážející severokorejskou munici, Angara, Maia-1, Maria a Lady R, se se dlouho neobjevily v severokorejských přístavech. Maia-1 v nich byla naposledy 12. února, Lary R. 4. února.

Podle portálu možná došlo k pozastavení převozu kvůli problémům s výrobou v Severní Koreji nebo jiným logistickým potížím. Je také možné, že zbraně jsou do Ruska převáženy letecky nebo přes společnou hranici po železnici.

Od vypuknutí války na Ukrajině se Rusko a KLDR citelně sblížily. Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil v září Rusko, ruský prezident Vladimir Putin údajně se chystá na oplátku na Korejský poloostrov. Obě země sveřepě vystupující proti Západu a právně v rámci svého odporu podporují vojenské vztahy.

Oficiálně Moskva i Pchjongjang opakovaně popíraly, že by uzavíraly jakékoli zbrojní dohody a dodávaly si vojenský materiál. USA, Jižní Korea i Ukrajina je ale obviňují z opaku. Ukrajinci i ukázali fotky zbytků severokorejských raket použitých Rusy proti jejich zemi.