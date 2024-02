„Důkaz zvláštních vztahů“. Sběratel limuzín Kim dostal od Putina ruské auto

V Rusku vyrobený vůz převzali Kimovi spolupracovníci 18. února. Sestra vůdce komunistické země Kim Jo-čong pak „zdvořile tlumočila ruské straně poděkování“ s tím, že tento dar je „jasným důkazem zvláštních osobních vztahů mezi nejvyššími představiteli“.

O jaké auto přesně šlo ani jak bylo z Ruska do KLDR dopraveno, není zřejmé. Vůdce země, v níž řada obyvatel žije v chudobě, je podle Reuters považován za velkého fanouška aut a má rozsáhlou kolekci zahraničních vozů, které byly zřejmě do komunistické země propašovány.

Patří do ní i auta značek Rolls-Royce, Mercedes nebo Lexus, přestože rezoluce Rady bezpečnosti OSN zakazují vývoz luxusního zboží do Severní Koreje kvůli jejímu jadernému programu.

Severokorejský vůdce je často vídán, jak se nechává vozit v obrněné limuzíně Mercedes-Maybach Pullman Guard, jejíž hodnota se pravděpodobně pohybuje kolem jednoho milionu dolarů.

Pchjongjang a Moskva se v poslední době výrazně sblížily, k čemuž přispěly i zářijová návštěva Kima v Rusku a severokorejské dodávky zbraní, které Rusko podle Západu i Kyjeva používá ve válce na Ukrajině.

Rusko používání severokorejských zbraní nepotvrdilo, ani nevyvrátilo. Pchjongjang odmítá, že by je Rusku dodával. Rusko v posledních týdnech opakovaně vypálilo na ukrajinské cíle balistické rakety krátkého doletu dodané Severní Koreou.

Američtí představitelé se mezitím obávají, že Severní Korea by mohla využít těsnějšího vztahu s Ruskem k oslabení vlivu Číny, čímž by mohla odstranit to, co podle některých názorů bylo důležitou ruční brzdou pro program jaderných zkoušek Pchjongjangu.

Jihokorejské ministerstvo zahraničí uvedlo, že spolupráci mezi Ruskem a Severní Koreou pozorně monitoruje. Zároveň vyzvalo obě země, aby dodržovaly rezoluce Rady bezpečnosti OSN, které mimo jiné „zakazují přímé či nepřímé dodávky, prodej nebo převoz“ veškerých luxusních vozů do Severní Koreje.

V lednu se v Moskvě sešli vysoce postavení severokorejští a ruští diplomaté před nadcházející návštěvou Putina v Pchjongjangu, která má být podle severokorejských státních médií první po více než 20 letech. A Kim navštívil Rusko na summitu s Putinem v září, kde podpořil válku Kremlu na Ukrajině a prohlásil: „Vždy budu stát při Rusku“.

V roce 2018 přijel na setkání s americkými představiteli v černém Rolls-Roycu. Podle washingtonského Centra pro pokročilá obranná studia byla počátkem téhož roku do Severní Koreje z Nizozemska dodána dvě obrněná vozidla Mercedes-Maybach S600 Guard, která byla pravděpodobně určena pro Kimovo použití.

Centrum rovněž uvedlo, že jen v letech 2015 až 2017 Pchjongjang dovezl více než 800 luxusních vozidel – většina z nich pocházela od ruských společností.

Během Kimovy návštěvy Ruska loni v září Putin severokorejskému vůdci ukázal svou limuzínu vyrobenou stejnou ruskou automobilkou Aurus.

Ruská automobilka Aurus Motors byla založena v roce 2018 a zaměřuje se výrobu luxusních vozů, v prezidentské limuzíně této značky jezdí i Putin. Kim si při své loňské návštěvě kosmodromu Vostočnyj na ruském Dálném východě prohlédl limuzínu Aurus Senat a Putin mu nabídl, aby si vyzkoušel její zadní sedadlo. Sám Kim dorazil na místo v limuzíně Maybach, kterou do Ruska dovezl jeho speciální obrněný vlak.