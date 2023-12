Potřebujeme hranici s Maďary a Slováky, Fico a Orbán budou pro, padlo v ruské TV

Posunout západní hranici Ruska tam, kde byla v dobách Sovětského svazu? Přesně takový návrh zazněl v diskuzním pořadu ruské státní televize Rossija-1.

„Myslím si, že by se speciální vojenská operace měla dostat k řece Západní Bug, ke hranicím s Polskem, a následně ke hranicím se Slovenskem,“ prohlásil jeden z ruských propagandistů. Západní Bug nyní tvoří na jihovýchodě Polska hranici s Ukrajinou.

„Rusko potřebuje společnou hranici se Slovenskem,“ prohlásil Rus. „Myslím si, že (slovenský premiér Robert) Fico by společnou hranici neodmítl. (Maďarský premiér Viktor) Orbán rovněž ne,“ dodal o Slovensku a Maďarsku.

Propagandista se rovněž domnívá, že Rusko má na dosažení svého „cíle“ potenciál i příležitost. Následně vyzdvihoval ruského prezidenta Vladimira Putina a kroky, které dělá. Připomněl mimo jiné to, že Putin uvedl do služby dvě nové jaderné ponorky. Jedna z nich nese název Imperátor Alexandr III. po ruském carovi vládnoucím v 19. století.

Rus věří, že podpora ruského lidu je při snaze o dosažení hranic u Západního Bugu zárukou vítězství. „A pak uvidíme. Co když vztyčíme vlajku nad troskami Kapitolu (Spojených států amerických)? To se musí stát, protože to bude znamenat konečné vítězství,“ uzavřel muž.

O svých „ambicích“ mluví významní ruští představitelé často. Například Vladimir Solovjov letos v květnu prohlásil, že pokud Rusko prohraje válku na Ukrajině, vezme s sebou celý svět. Ruský exprezident Dmitrij Medveděv v listopadu hrozil Polákům, že mohou přijít o svou státnost. Když Medveděv dříve v létě reagoval na summit NATO ve Vilniusu, kde země rozhodly o další pomoci Ukrajině, obvinil Západ, že se „úplně zbláznil. „Předvídatelnost nejvyšší úrovně až idiocie. Je to slepá ulička. Třetí světová válka se blíží,“ prohlásil tehdy.