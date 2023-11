„Hyena, co začne třetí světovou“. Abyste nezanikli, varuje Medveděv Polsko

„Budeme se k nim chovat jako k odvěkému nepříteli. Pokud s takovým nepřítelem není naděje na usmíření, Rusko by mělo mít jediný a velmi tvrdý přístup k jeho osudu. Historie nad opovážlivými Poláky nejednou vynesla nemilosrdný rozsudek: ať jsou revanšistické plány jakkoli ambiciózní, jejich krach může vést k zániku polské státnosti jako celku,“ míní Medveděv.

V úvodu článku zveřejněného na portálu Rossijskaja Gazeta cituje údajný výrok britského válečného premiéra Winstona Churchilla: „Bez ruských vojsk by bylo Polsko buď zničeno, nebo poníženo na otrocký stát, a sám polský národ by byl smazán z povrchu zemského.“

Píše také, že se Poláci svou podporou „krvavého režimu v Kyjevě“ stali nejzběsilejším členem NATO a že se velmi snaží prohlubovat „ukrajinskou krizi“. „Výsledkem toho je, že se těžiště mezinárodní politiky přesunulo do východní Evropy. Za pouhých pár měsíců se Polsko, které se utrhlo ze řetězu, stalo státem na frontové linii a jeho důležitost coby regionálního rivala Ruska významně narostla,“ píše.

„Zuřivá rusofobie“ Poláků prý efektivně pohřbila vztahy obou zemí. Podpora Ukrajiny je však podle něj jen zástěrka pro staletí trvající snahu Polska zaujmout jedno z předních míst v Evropě a na „kolektivním Západě“, a to za cenu životů jeho sousedů i jeho vlastních občanů.

„Vojenské posilování Polska a polská vojenská přítomnost na Ukrajině mohou vyvolat přímou konfrontaci mezi Varšavou a Běloruskem a Ruskem,“ míní. „V takovém případě spojenecká skupina patřičně odpoví, aby zabránila hrozbám, které vycházejí ze zlých ambicí polského establishmentu. Zbrklé kroky Polska, pokud je neuváženě podpoří jeho spojenci v NATO, mohou mít dalekosáhlé a nebezpečné důsledky pro celý svět. Polsko pak splní roli ‚hyeny Evropy‘, jež rozpoutala třetí světovou válku,“ varuje exprezident.

Poláci na Medveděvův traktát o osmi tisících slovech bezprostředně nereagovali. Polsko-ruské vztahy jsou nicméně napnuté dlouhodobě a válka na Ukrajině je srazila ještě na hlubší dno. Spojenci Ukrajinců v Polsku Rusy obviňují ze snahy destabilizovat jejich zemi dezinformacemi a špionáží. Moskva tento „nepřátelský postoj“ Varšavy vůči ní a ruským zájmům v Polsku odsoudila.

Sám Medveděv v době, kdy byl ruským prezidentem, vyvolával dojem liberálního reformátora. V úřadu vystřídal diktátora Vladimira Putina na období 2008 až 2012. Nynější místopředseda ruské bezpečnostní rady je naopak zuřivým jestřábem, který se pravidelně naváží do Západu. Diplomaté podle agentury Reuters míní, že jeho postoje ukazují, jak přemýšlejí nejvyšší patra kremelských elit.

K samotnému Polsku ruský exprezident například dříve poznamenal, že je jasné, proč muselo v 18. a 19. století „nevyhnutelně zahynout“. Vrátil se tehdy k době, kdy si Polsko rozdělily velké monarchie – Rusko, Rakousko a Prusko, potažmo Německo. „Tady samozřejmě nejde o původní polskou národnost, nedej bože, ale o falešnou civilizaci a falešnou národnost, která mu byla vnucena,“ vysvětloval ruský politik „pravý význam“ takzvané východní otázky.

Minulý týden pak Medveděv zaútočil i na Českou republiku. Reagoval při tom na vyjádření českého ministra zahraničí Jana Lipavského, který apeloval, aby Rusko navrátilo anektovaný poloostrov Krym Ukrajině.

„Pomoc EU by měla být především zaměřena na to, aby si Ukrajina vzala zpět Krym. To si myslí takzvaný ministr zahraničí Česka a tento názor vyslovil na satanistickém banderovském sabatu, pořádaném v jeho zemi. Stateční lidé, ale bez mozků. Takže chcete spravedlnost podle nacistického vzoru? Pak v Česku přijměte rozhodnutí vrátit Sudety Němcům a obnovit Sudetenland,“ napsal Medveděv na sociální síti X.