Kreml má jasno: kritériem pro Putinovy soupeře je vysoký věk a žádné charisma

Posuzování uchazečů má podle portálu Meduza na starost tým z ruské prezidentské kanceláře. A zdá se, že hlavními kritérii výběru není vzdělání ani zásluhy, ale zejména věk. Sedmdesátiletému Putinovi nesmí konkurovat nikdo mladší padesáti let, uvádí server, jenž o kandidátech mluví spíše jako o Putinových „sparring partnerech“ než jako o soupeřích.

Ostatně sám mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v srpnu prohlásil, že ruské prezidentské volby „nejsou doopravdy demokracie“ a Putin je vyhraje s více než 90 procenty hlasů. Později tvrdil, že novináři jeho slova překroutili. „Volby jsou sice podmínkou demokracie a Putin se je sám rozhodl uspořádat, ale teoreticky se ani nemusí pořádat. Protože už teď je jasné, že bude Putin zvolen,“ opravil se Peskov a na několik týdnů zmizel na dovolenou.

Putin se příští rok utká s kandidáty tří parlamentních stran: komunistů, centristických Nových lidovců a krajně pravicových liberálních demokratů. Další strana zastoupená v Dumě, Spravedlivé Rusko, oznámila, že nenasadí vlastního uchazeče a podpoří stávající hlavu státu.

Při posledních volbách v roce 2018 Putin získal oficiálně 76,65 procenta hlasů. Šéf Kremlu je nicméně opakovaně podezírán z toho, že upravuje volby tak, aby pohodlně vyhrál. Při hlasováních se pravidelně objevují informace o manipulaci s lístky od volební komise.

„Někoho seriozního a bez energie“

Komunisté plánují nominovat svého osmasedmdesátiletého lídra Gennadije Zjuganova, což Kreml zřejmě potěší. „Kromě stávajícího zkostnatělého elektorátu nepřiláká žádné nové voliče,“ míní Meduza. Zjuganov kandidoval už v letech 2008 a 2012, a to se ziskem 17 a 18 procent. „Tento druh předvídatelného výkonu bude ve volbách důležitý,“ řekl portálu zdroj z Putinova Jednotného Ruska.

Zdá se, že Kreml nehodlá opakovat chybu z roku 2018, kdy do klání vpustil komunistu Pavla Grudinina, jehož preference začaly před volbami stoupat a Putinův tým musel sáhnou k očerňovací kampani. „Člověk jako Zjuganov se nezmění v problém,“ dodal zdroj.

Liberální demokraté zřejmě vyberou svého předsedu a šéfa zahraničního výboru Dumy pětapadesátiletého Leonida Sluckého. „Proti kandidatuře nic nemá, protože má rád publicitu,“ řekl Meduze další zdroj z ruského kabinetu. „Odpovídá politické strategii Kremlu: seriózní muž v obleku, kterého nelze nazvat pouhou figurkou, ale jehož osobní hodnocení je nízké,“ konstatoval.

Problém mohou představovat Noví lidovci. Kreml by si podle zmíněného zdroje přál, aby kandidoval jejich lídr Alexej Něčajev. „Je to stejná logika jako v případě Sluckého. Seriózní muž v obleku s dekorem. Zároveň ale nemá charisma, takže neohrozí Putinovy preference,“ doplnil zdroj.

Něčajevovi se ale nechce a navrhuje nominovat místopředsedu Dumy Vladislava Davankova, který nyní kandiduje na moskevského starostu. Má to ale háček. Davankovovi je devětatřicet, číší z něj energie, rád se nechává fotografovat při sportu i dobročinnosti a umí mluvit na veřejnosti.

„Problém je hlavně jeho věk. Velká procenta by samozřejmě nezískal, ale mohl by voliče přimět k přemýšlení o prezidentově věku. Pro Putina by to nebyl lichotivý kontrast,“ uvedl zdroj z Kremlu s tím, že obyvatelé by mohli začít uvažovat nad tím, jestli není načase, aby nastoupil někdo mladší.

O kandidaturu na ruského prezidenta se mohou pokusit i běžní občané, na rozdíl od poslanců ale musí splnit řadu požadavků. Mimo jiné nesmí mít cizí státní občanství nebo povolení k trvalému pobytu v cizí zemi, a to nejen v době voleb, ale ani kdykoli předtím. Kandidátovi musí být alespoň pětatřicet let a musí mít v době hlasování čistý trestní rejstřík. I při splnění všech nároků ale záleží na volební komisi, jestli na žádost kývne.

Zájem o klání už projevil někdejší kapitán ruského námořnictva Ivan Otrakovskij nebo demograf a odpůrce očkování Ustin Chaščichin.

Prezidentské volby se v Rusku uskuteční příští rok 17. března. Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kolem více než polovinu hlasů, uskuteční se druhé kolo 7. dubna. S inaugurací se počítá na květen.