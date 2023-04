Putin má vyzyvatele. Chce miliardu Rusů a zatočit se všemi nepřáteli národa

Otrakovského jako kandidáta na post prezidenta navrhlo Všeruské důstojnické shromáždění. Organizace, která sdružuje veterány i současné zaměstnance armády, je známá kritikou Kremlu i současného vojenského velení. Otrakovskij kandidaturu oznámil na videu, kde kolem něho stojí řada mužů v uniformách. „Chci usilovat o vytvoření sociálně spravedlivého státu,“ prohlásil podle severu Focus.

K bodům Otrakovského programu patří například přerušení diplomatických vztahů se „všemi nepřátelskými zeměmi“. Veterán by si rovněž přál odstoupení Ruska od všech „zotročujících mezinárodních obchodních dohod“ a odstranění eura i dolaru z ruského trhu. Rusové by tyto peníze nesměli vlastnit. Mít by mohli jen národní měnu, kterou by veterán chtěl posílit.

Samozřejmostí je rozvoj školství, lékařství i zemědělství. V plánu je také zrušení nepopulární důchodové reformy nebo přejmenování prezidenta na „nejvyššího vládce“ a ústavy země na „ruskou pravdu“.

Sedmačtyřicetiletý Otrakovskij a jeho spojenci by také rádi „očistili“ ruskou společnost od „nepřátel a zrádců“, vyvlastnili majetek oligarchů, kteří podle nich „v 90. letech těžili z bohatství lidu“, a zcela zastavili přistěhovalectví. Zároveň však chtějí zvýšit ruskou populaci na miliardu.

„Shromáždění je přesvědčeno, že pokud se v Ruské federaci dostane k moci normální ruský důstojník, čeká na všechny obyvatele země štěstí,“ prohlásil na videu Vladimir Kvačkov, penzionovaný plukovník ruského generálního štábu.

Otrakovského hnutí Svatá Rus, které založil v roce 2012, má silné vazby na ruskou pravoslavnou církev a pořádá hlídky na ochranu jejího majetku před vandalismem. „Nastal čas připomenout všem odpadlíkům, že je to naše země a my zakazujeme rouhavé či urážlivé činy a slova proti pravoslavnému náboženství,“ prohlásil tehdy Otrakovskij.

Dobrovolné hlídkové oddíly Svaté Rusy se zaměřují na lidi urážející Boha či pravoslavné kněží. Pachatele takových činů hlásí policii.

Putin dosud oficiálně neoznámil, zda bude na post šéfa Kremlu znovu kandidovat. Deník Kommersant připomíná, že s možností Putinova znovuzvolení počítá novelizace ústavy, schválená v roce 2020 v referendu. Příští prezidentské volby by se měly konat 17. března 2024. Podle deníku začaly v Kremlu přípravy na volby v lednu.