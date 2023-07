Putin blouzní o útoku Polska. Bělorusko budeme bránit všemi prostředky, řekl

„Rozpoutání agrese proti Bělorusku bude znamenat agresi proti Ruské federaci. Na to odpovíme všemi prostředky, kterými disponujeme,“ prohlásil Putin podle agentury Interfax na poradě se členy své bezpečnostní rady.

Ruské velení si ve válce proti Ukrajině podle Putina počíná tak zdatně a ruští vojáci tak hrdinsky, že ukrajinské protiofenzívě nepomohly k úspěchu ani dodávky západních zbraní, ani „tisíce zahraničních žoldnéřů a poradců“. „Celý svět vidí, jak vychvalovaná západní nezranitelná technika hoří,“ prohlásil.

Ruský prezident tvrdil, že polské elity sní o tom, že se zmocní běloruského a ukrajinského území. „Pokud jde o ukrajinský režim, je to jeho věc. Jestli chtějí, jak to zrádci obvykle dělají, něco předat, prodat, něčím zaplatit svým pánům, je to jejich věc.Tady se vměšovat nebudeme,“ řekl. Varoval ale před napadením svého nejbližšího spojence v Minsku.

Varšava začala přesouvat své jednotky ze západu na východ Polska v reakci na příjezd tisíců ruských žoldnéřů do Běloruska, kde cvičí ve vojenském prostoru u hranic s Polskem. Varšava se obává možných provokací a jednotky na východě země také mají „odstrašit agresora“ a dát Rusku najevo, že se napadnout Polsko nevyplatí, uvedl ve čtvrtek polský ministr obrany Mariusz Blaszczak.

Putin svá již několikrát opakovaná nařčení Varšavy opět nepodpořil konkrétními důkazy. Putin ovšem také tvrdí, že proti Rusku byla rozpoutána válka, přestože právě na Putinův rozkaz ruská vojska loni v únoru vpadla na Ukrajinu a rozpoutala tak nejkrvavější konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Podle odhadů byly zabity již desítky tisíc vojáků a tisíce civilistů a boje také vyhnaly miliony lidí z domovů.

Putin také zprvu tvrdil, že se Rusko nechce zmocnit ukrajinského území, ale loni na podzim ohlásil anexi čtyř ukrajinských oblastí, Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské, která ruská vojska částečně okupují a o kterých Putin hovoří jako o historicky ruském území, podobně jako v případě Krymu, anektovaném už na jaře 2014.