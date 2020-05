Hodně nakažených, málo mrtvých. Rusko oběti viru počítá po svém

Rusko v pondělí evidovalo přes 220 tisíc nakažených, čímž překonalo Itálii a Velkou Británii a dostalo se na třetí místo v žebříčku nejhůře zasažených států.

Počet úmrtí přesto zůstává relativně nízký, v pondělí úřady evidovaly 2 009 obětí. To je přibližně čtrnáct mrtvých na milion obyvatel, příčemž světový průměr je 36. Rusko to přičítá vysokému počtu provedených testů, neváhá to však použít i jako důkaz, že pandemii dobře zvládá.

Čím dál častěji se však ozývají hlasy, že Rusové manipulují data. Těmto spekulacím nahrávají i poslední statistiky z Moskvy, podle nichž za duben zemřelo v hlavním městě téměř 12 tisíc lidí. To je o dvacet procent více než byla průměrná úmrtnost ve městě v posledních deseti letech.

„Skutečná čísla se zřejmě nikdy nedozvíme. Nebo, jak jeden můj kolega žertoval, možná za třicet let, až to zfilmuje HBO,“ řekl investigativnímu portálu proekt.media s odkazem na populární seriál Černobyl moskevský chirurg Alexandr Vaňukov.

My počítáme dobře, jiní statistiky nadhodnocují

Podle The Moscow Times se statisické rozpory dají vysvětlit ruskou metodou klasifikace obětí covidu-19. Lékaři mezi ně totiž nepočítají všechny zemřelé, u nichž byla prokázána nákaza. Počítají se jen ti, u nichž byl covid-19 nezpochybnitelně hlavní příčinou úmrtí.

Ilustrativní je případ Čeljabinské oblasti, která jako jediná z ruských regionů zveřejnila dvě statistiky. Podle té první zde na covid-19 zemřeli tři lidé. Druhá uvádí dalších sedm mrtvých, kteří také byli nakaženi, ale jako příčina smrti se uvádí něco jiného. Pokud by se úřady řídily druhou statistikou, vyskočil by počet obětí v regionu o 233 procent.

Experti ministerstva zdravotnictví tento způsob klasifikace obětí nového koronaviru hájí. „Jsem přesvědčen, že Rusko je ve sčítání obětí přesnější a statistiky zemí jako Belgie, Itálie nebo Spojené státy jsou nadhodnocené,“ řekl portálu pneumolog Andrej Čerňajev.

Světová zdravotnická organizace sice zveřejnila metodologii jak určovat oběti covidu-19, řada zemí je však počítá podle svého. Například Belgie zvolila zřejmě nejliberálnější metodu: počítá i ty, u nichž bylo jen podezření na nákazu. Není divu, že dnes má oficiálně nejvyšší míru smrtnosti.

Naopak Rusko zvolilo velmi konzervativní metodu. Jak se praví v metodickém pokynu ministerstva zdravotnictví: „v případě absence klinických projevů a patologických změn, především na plicích“ nemůže být covid-19 uváděn jako oficiální příčina úmrtí. Portál The Moscow Times v této souvislosti připomíná, že v Rusku se pitva tradičně provádí až u sedmdesáti procent zemřelých.

„Nemůžeme všechno připisovat koronaviru, protože to bychom si nepočínali korektně. Čísla musejí být objektivní. Covid je často příčinou smrti, ale ne ve všech případech,“ hájil v rádiu Echo Moskvy ruskou metodu patolog Georgij Frank.