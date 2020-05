Porazili jsme fašisty, porazíme i virus, pěje nejslavnější ruská doktorka

Polovina března. Celá Itálie je v karanténě, koronavirus se masově šíří ve Španělsku. V Česku je vyhlášen nouzový stav. První případy hlásí i Rusko.

Jelena Malyševová ale diváky svého populárního pořadu Žijte zdravě! přesvědčuje, že nikomu nic nehrozí. „Vše nasvědčuje tomu, že běžná chřipka je daleko horší,“ vysvětluje.

V předchozích dílech ještě Rusy přesvědčovala, že nemoc covid-19 do Ruska vůbec nedorazí. „Žádná pandemie není! V Rusku žádný koronavirus není, nic se tu nešíří.“ V další televizní show dokonce usedla za piano a zazpívala:

Příteli, nekýchej

vitamíny užívej

koronaviru vědět dej

že my nejsme Číňani

Příteli, nekýchej

neposlouchej, co říkají

porazili jsme fašisty

virus porazíme taky

Dnes je situace podstatně jiná. Počet nakažených v Rusku se blíží ke dvou set tisícům. Zanedbávané a podfinancované nemocnice nestíhají, lékaři a sestry si stěžují na kritický nedostatek ochranných pomůcek. Pracovat musejí, i když se sami nakazí (více zde: Nechávají umřít vlastní lidi a zásobují jiné. Ruští lékaři už nechtějí mlčet).



Medicína jako showbyznys

Jelena Malyševová radí Rusům ohledně zdraví z obrazovky už více než dvacet let. V jejím pořadu na nejsledovanější televizní stanici První kanál je medicína jedna velká show, v níž defilují herci v kostýmech tělesných orgánů. Není bez zajímavosti, že jednoho ze svých synů obsadila do role varlete.

Show pokračovala, i když v moskevských a petrohradských nemocnicích začali umírat první lidé. „Nakonec se ukáže, že koronavirus je jen obyčejnou sezóní infekcí. Je kolem toho velké haló, ale není to žádná supersmrtící infekce nebo nový mor,“ smála se z obrazovky.

Uživatelé na jejím instagramovém profilu (má přes milion followerů) se začali ptát, proč nákazu zlehčuje.

„Pořád si myslím, že ten virus je asi kouzelný. Děti do dvaceti let na něj neumírají, nenakazí se, nejsou hospitalizovány. Jenom lidé kterým je sedmdesát, osmdesát, devadesát let,“ odpověděla jim nejslavnější ruská lékařka.



Jak upozorňuje novinářka Anna Nemtsova, nejznámější ruská lékařka se při informování o vývoji pandemie držela linie nastavené Kremlem: Situace je klidná, naše země to zvládne.

Jedním z motivů mohl být enormní zájem režimu na konání referenda o ústavních reformách, které mají Vladimiru Putinovi zajistit možnost setrvat čele země další dvě funkční období.

Šíření viru nakonec plebiscit překazilo. A přidělalo vrásky i lékařce, která od Putina před patnácti lety obdržela Řád přátelství. Svůj pořad dnes musí natáčet bez diváků, jeden z jejích spolumoderátorů uvázl v karanténě v Izraeli.

A aby toho nebylo málo, Fond boje proti korupci Alexeje Navalného zjistil, že vlastní v New Yorku luxusní nemovitosti v ceně jedenácti milionů dolarů. Navalnyj přiznává, že se na ni zaměřil kvůli jejímu „důmyslnému a vytrvalému zlehčování nebezpečnosti koronaviru“.

Kde na to vzala, není jasné. Malyševová na podobné otázky odmítá odpovídat. „Vůbec nevím, co vám na to mám říci. Právě teď jsme uprostřed epidemie koronaviru, copak jste si toho nevšimli?“ odbyla koncem dubna reportéry portálu MBK Media.

