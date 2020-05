Rusko už je třetí virem nejhůře zasaženou zemí, jinde čísla klesají

V počtu nakažených Rusko s pondělní bilancí překonalo Itálii a Velkou Británii. Obě tyto země evidují přes 219 tisíc případů nákazy. Druhé Španělsko nyní Ruskou federaci překonává o méně než tři tisíce nakažených. Spojené státy, které jsou nejpostiženější zemí světa, evidují 1,3 milionu potvrzených případů.



Počet úmrtí v souvislosti s covidem-19 v Rusku i přes vysoké počty infekcí zůstává relativně nízký. K pondělí úřady evidují celkem 2 009 úmrtí, v neděli jich registrovaly 1 915.

Ruská federace podle agentury AFP trvá na tom, že stabilně vysoké denní přírůstky nakažených jsou výsledkem většího množství provedených testů. Tempo šíření viru v zemi proto podle ruských úřadů neodpovídá nárůstu nových případů. S touto interpretací však někteří Rusové i zahraniční pozorovatelé nesouhlasí.

Nejhůře zasaženou oblastí v rozlehlé zemi s více než 144 miliony obyvatel zůstává region metropole Moskvy. Tamní úřady minulý týden prodloužily omezení volného pohybu lidí do 31. května a Moskvanům uložily povinnost nosit v obchodech a v hromadné dopravě roušky.

Španělsko oznámilo 123 nových úmrtí s covidem-19, což je nejméně za den od 18. března. Nově se v zemi potvrdilo 373 nakažených, což je zase nejméně za týden. Díky zmírnění šíření nákazy v posledních několika týdnech polovina Španělska vstoupila do další fáze uvolňování omezení.

Od února se v zemi potvrdilo celkem 227 436 případů, z toho 26 744 lidí zemřelo a 137 139 se uzdravilo. Španělská vláda však už několik týdnů uvádí pouze případy nákazy potvrzené testem PCR a podle serveru Worldometer se ve Španělsku potvrdilo asi o 37 500 případů více. Nejhůře postiženou lokalitou je Madrid a jeho okolí, po něm následuje Katalánsko.

V Německu v neděli přibylo 357 nakažených a 22 obětí. Vyplývá to z pondělní bilance Institutu Roberta Kocha (RKI). V zemi tak pokračuje klesající trend, čísla infikovaných za neděli jsou takřka o polovinu nižší než za sobotu. Rovněž denní bilance obětí se dramaticky snížila, v posledních dnech ještě pravidelně přesahovala stovku.



V Německu se dosud nákaza potvrdila celkem u 169 575 lidí, z nichž 7 417 zemřelo. Za vyléčené RKI označil 145 600 lidí, v neděli přibylo 1 300 uzdravených. Nejpostiženější spolkovou zemí dlouhodobě zůstává Bavorsko s více než 44 tisíci nakaženými a více než 2 150 mrtvými. S odstupem zhruba 10 tisíc případů následují Severní Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Württembersko.

Polsko za posledních 24 hodin evidovalo dalších 210 případů a tři nová úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19, kterou koronavirus způsobuje. Celková bilance nakažených tak v zemi činí 16 206, z čehož 803 lidí zemřelo. Podle polského ministerstva zdravotnictví bylo v souvislosti s koronavirem hospitalizováno 2 598 lidí, okolo 97 tisíc je v domácí karanténě. Z nemoci se vyléčilo 5 816 lidí.

Ve zhruba pět a půl milionovém Slovensku úřady dosud potvrdily dohromady 1 457 infikovaných, z nichž 26 zemřelo a 959 se uzdravilo. Podobně jako v pátek v zemi nezaznamenali žádný nový potvrzený případ nákazy ani další úmrtí.



Bratislava minulý týden urychlila rušení restrikcí. Nadále jsou však zavřené školy, Slovensko také stále neumožňuje vstup na své území turistům z ciziny. Státní tajemník slovenského ministerstva zahraničí Martin Klus o víkendu řekl, že si v létě dokáže představit otevření hranic s Českem a Rakouskem. Důležitý ale podle něj bude vývoj nákazy.

Mírný vzestup nakažených ohlásilo Maďarsko. V bezmála desetimilionové zemi počet potvrzených případů infekce dosáhl počtu 3 284, přičemž 421 lidí zemřelo a 958 se uzdravilo. Okolo 61 procent všech případů je v hlavním městě a okolí.

Akreditované laboratoře dosud provedly okolo 112 tisíc testů. Maďarská vláda v současnosti eviduje 1 900 aktivních případů, 728 z nich si vyžaduje stálou lékařskou péči a 42 z tohoto počtu je připojeno na plicní ventilátory.

Na Novém Zélandu za pondělí přibyly jen tři nové případy infikovaných, od začátku krize se zde podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse nakazilo přibližně 1 500 lidí, 21 jich v souvislosti s covidem-19 zemřelo.

Pět nových případů pak oznámilo čínské město Wu-chan, kde se nákaza objevila koncem loňského roku poprvé. Všichni nově nakažení žijí ve stejném obytném bloku. Je mezi nimi i manželka devětaosmdesátiletého muže, u nějž byl koronavirus zjištěn o den dříve. Předtím se ve městě měsíc neobjevil žádný nový případ.

Pevninská Čína v pondělí informovala celkem o 17 nových infekcích. Je to o tři více než den předtím a jde o nejvyšší počet od 28. dubna, uvedla agentura Reuters. Sedm z nových případů zaznamenali u lidí, kteří přicestovali ze zahraničí. Jejich let mířil do Pekingu, zdravotní prohlídce se ale podrobili při mezipřistání ve městě Huhehot, které je metropolí autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko.

U místních nákaz bylo pět z Wu-chanu a pět ze severovýchodu země. Tři z nich jsou z provincie Ťi-lin, kde je novým ohniskem epidemie město Šu-lan s 600 tisíci obyvateli. Poté, co tam v sobotu zaznamenali shluk jedenácti nákaz, byl ve městě vyhlášen zákaz vycházení. Pouze jeden člen domácnosti smí jednou denně jít nakoupit nezbytně nutné zboží.

Nakažených bez příznaků Čína v neděli identifikovala dvanáct, tedy o osm méně než v předchozím dni. Čína tyto lidi nezahrnuje do svých celkových statistik. Celkový počet nakažených s příznaky od začátku epidemie činí 82 918, a protože úřady neinformovaly o žádném novém úmrtí, počet mrtvých s covidem-19 zůstává na 4 633.