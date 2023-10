KOMENTÁŘ: Fico pochopil, že lidé už nechtějí chudnout

Co šlo na první dobrou zaznamenat, byla nespokojenost a zklamání. Obecně se slovenským voličům nelíbilo, kam země směřuje pod chaotickým vedením premiéra Igora Matoviče z OLaNO v době covidu a ekonomické krize. Tedy spíš, jak to vyprazdňuje jejich peněženky. Stokrát to zesílila vysoká inflace a zdražení všeho včetně energií.