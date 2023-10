KOMENTÁŘ: Fico ante portas a srdečné pozdravy z Buranova

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Známe to z boxu, hokeje, tenisu a dalších sportovních disciplín. Zápas končí, někdo prohrál. Možná by v tu chvíli radši brečel nebo dokonce řachnul soupeře pěstí (raketou, hokejkou…) po hlavě, ale zatne zuby, jde do středu ringu (stadionu, kurtu…) a podá soupeři ruku. Je zvláštní, že elementární slušnost pochopí někdo, koho od dětství tloukli do hlavy, ale je to moc složité pro ty, které jsme si jako „nejlepší z nejlepších“ vybrali do vysokých ústavních funkcí, píše komentátor MF DNES Miroslav Korecký.