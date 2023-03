Královna Abúsíru. Máme v plánu odkrýt další hrobku, říká česká egyptoložka

Jste první šéfkou české egyptologie, kterou dosud řídili výhradně muži. Jak si zvykáte?

Zatím jsem se stihla přestěhovat za jiný stůl a podepsat obrovské množství papírů.

V egyptském Abúsíru najímáte na terénní výzkum místní dělníky. Nemají problém s tím, že jim jako žena nařizujete, co mají dělat?

My pro ně nejsme ženy, ale doktůry. To je úplně zvláštní živočišný druh, který naši reisové (předáci) a dělníci berou víceméně bezpohlavně. Respektují nás jako odbornice. Navíc ženy v Egyptě stále častěji získávají vzdělání a účastní se výzkumů, například v roli inspektorek. Měli jsme mnoho Egypťanek, které dozorují, jestli všechno děláme správně, jestli se něco neztrácí a podobně. Také ony jsou dělníkům nadřazené a respekt mají. V prostředí archeologických výzkumů záleží spíš na tom, nakolik je žena vzdělaná a schopná, než na tom, že je žena.