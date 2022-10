Když naše civilizace selže, nemá ji co nahradit. Egyptolog Bárta o novém filmu

Konce světa se bát nemusíme, ale je nutné mu pomoci k ozdravné změně. Jak bude nově vypadat, je jen na nás. Jisté je, že oproti předchozím civilizacím je ta naše ve výhodě, protože zná obecné zákony formující jejich vývoj, vzestupy i pády. Proto bychom se s krizemi mohli vyrovnávat mnohem lépe než doposud.

Asi takové je poselství filmu, který má ve středu svou premiéru. K řešení naléhavých problémů dnešního světa skrze film o dávných civilizacích se jako autoři dokumentu sešli egyptolog a archeolog Miroslav Bárta, který vývoj civilizací 30 let studuje, a režisér Petr Horký, který za 25 let procestoval stovku zemí a filmem shrnuje, jakých proměn svět za tu dobu doznal.

„Thor Heyerdahl ve filmu říká, že když naše civilizace selže, už ji nemá co nahradit. Proto si nemůžeme dovolit selhat. Proto také bylo cílem filmu částečně vyvést společnost z klidu, z něhož jsme ovšem alespoň v Evropě po 24. únoru vyvedeni dokonale,“ říká Miroslav Bárta.

Proč si máme myslet, že naše civilizace jednou nezanikne, když víme, že všechny před námi skončily?

Na rozdíl od nich můžeme předejít nejhoršímu. Civilizace nezanikají ve smyslu vyhynutí. Transformují se. Rád používám svůj zážitek z natáčení v jižní Americe, kdy jsme vyrazili na kopec, kde stála předkolumbovská svatyně s kamennými sochami místních bohů. Místní indiáni tam dodnes chodí, přinášejí bohům oběti, posedí, dají si jídlo a pití, baví se.

Pak jdou zpět do městečka pod kopcem, v kostele se pomodlí k Panně Marii, a když odcházejí, po zemi rozsypou vyloupanou kukuřici, aby si zajistili přízeň bohyně kukuřice. Prostě předkolumbovská civilizace indiánů zanikla, ale jejich kultura v dnešních španělsky mluvících lidech zčásti zůstala. Staří Egypťané byli to samé. Nikdo je nevyvraždil, v nilském údolí zůstali a ti dnešní jsou jim v průměru geneticky podobní.

Film zachycuje všechny civilizace. Jak jste je do času něco málo přes hodinu dokázali dostat?

Největší výzva byla, jak do filmu vměstnat sedm zákonů vývoje civilizací, které vyšly vloni jako stejnojmenná kniha a o nichž jsem v roce 2016 začínal přednášet. Jak to udělat, aby to nebyly suché vědecké definice popisující nějaký problém, ale aby to diváky bavilo? Petr Horký zvolil vyprávění pomocí příběhů. Lidé, kteří nemají čas, chuť nebo sílu pročítat se knížkou, zajdou na hodinu dvacet do kina a u popcornu se podívají, jak svět funguje.

Film vypráví příběh každé civilizace, která tady zatím byla, na základě konkrétních obrazů o jejich vývoji v čase, o tom, jak jsou všechny konečné, všechny se mění skokově, ve všech hraje základní roli společenská smlouva, legitimita, zdroje, technologie, adaptace na proměny přírodního prostředí. Pokaždé je to trošku jiné, ale pokaždé je to těchto sedm zákonů (psali jsme o nich zde).

V čem je dnešní civilizace jiná?

Jsme ve výhodě, protože máme tento analytický nástroj, technologie, zdroje, komunikace, jsme v mnoha ohledech globální. Díky tomu bychom mohli výzvy, které přicházely tisíce a tisíce let na jednotlivé civilizace, řešit mnohem lépe než ty před námi.

Má být film inspirací, jak svět zachránit?

Chtěli bychom, aby byl novým důvodem přemýšlet o světě trochu z nadhledu a aby si lidé uvědomili, že každý z nás, když bude chtít – a měl by chtít, může převzít svůj díl odpovědnosti a udělat svět lepším. Zatím to tak ale nevypadá. Měli jsme zrovna volby a je hrůzné, že víc než polovina lidí, kteří mají možnost alespoň svým hlasem dát najevo, že jim není jedno, co se v této zemi děje, k volbám nepřišla. To je strašlivá zpráva o stavu naší místní demokracie.

Demokracie funguje, ale potřebuje vzdělanou společnost, která má mezi sebou přirozeně uznávané osobnosti a má vizi a touhu někam dospět. Ani jedno se tady teď bohužel nepotkává. Na druhou stranu ale víme, co se děje a proč, takže s tím můžeme něco dělat.

Film měl jít do kin už někdy před dvěma lety, ale premiéru zdržela covidová pandemie. Stihli jste v něm zachytit kromě ní i válku na Ukrajině jako dvě zásadní události s dopadem na celý svět?

Obojí jsme stihli. Nikdo netušil, že film bude mít premiéru až teď, což je svým způsobem nejlepší i nejhorší načasování. Takže si Petr musel dávat ve střižně hodiny navíc, aby právě zahrnul do filmu jak covidovou epidemii, tak válku na Ukrajině.

Proč nejhorší? Dalo se dnešním krizím předejít?

V roce 2015 a 2016 jsme s autorským týmem vždy nejméně dvaceti lidí vydali knihy s názvem Povaha změny a Na rozhraní. Nejmenovaly se tak náhodou. V té době už bylo evidentní, že se svět zásadně mění. Popsali jsme prakticky všechny faktory, které dnes zažíváme s výjimkou Ukrajiny, tu jsme ještě tehdy neviděli, i když Krym už byl anektovaný. Upozorňovali jsme na neudržitelnost mandatorních výdajů, krize elit, nebezpečí závislosti na surovinových zdrojích z Ruska, klimatickou nestabilitu, dezinformační války, krizi společenské smlouvy. Většinu problémů jsme pojmenovali jako první.

Jaké tehdy byly ohlasy?

Jediný, kdo zareagoval, byla americká armáda, která nás v roce 2018 pozvala na seminář, kde jsme mluvili právě o přerušovaných rovnováhách a povaze skokové proměny světa (psali jsme zde).

U nás nereagoval nikdo. Kdybychom byli vyspělou společností, mohli jsme něco dělat s šestiletým náskokem, protože jsme jasně popsali, co se děje a proč. Byli jsme hodně daleko i z hlediska mezinárodního srovnání, ale promarnili jsme šanci řešit problémy jako první na světě. Neudělali jsme skoro nic a jsme tam, kde jsme.

Co je ta dobrá zpráva o konci světa, jak ji zmiňuje titulek filmu?

Dobrá zpráva je, že žádná civilizace nevyhynula ve stylu dinosaurů, takhle to se společnostmi nechodí. Vždycky je nějaké světlo na konci tunelu a vždycky to tak bylo. Thor Heyerdahl v našem filmu říká, že když naše civilizace selže, už ji nemá co nahradit. Proto si nemůžeme dovolit selhat.

Proto bylo cílem filmu částečně také společnost vyvést z klidu, z něhož jsme ovšem alespoň v Evropě po 24. únoru vyvedeni dokonale. Nikdo ale netušil, že film bude mít premiéru až teď, chtěli jsme ho dokončit mnohem dřív.

To světlo na konci tunelu zatím moc vidět není.

Musí se něco stát, nikdo neví co, ale je předvídatelné, že se objeví lidé, kteří budou schopni dát naději, ujmou se leadershipu. Budou to lidé, kteří opravdu mají autoritu, budeme jim věřit. Musíme si také uvědomit, že svět už určitě nebude takový, jaký byl. Zcela jistě přijdou nové převratné technologie, které nám umožní nový vzestup. To může trvat rok, dva, pět, deset let. Po tu dobu nebude svět tak bohatý, takže se už nestane, že bychom si nevšímali, kde jsme v bytě nechali zbytečně svítit.

Platí, že krize nechodí izolovaně, stejně jako to, že se při nich vždy přesně ukáže, které věci už nefungují. Teď vidíme, že závislost na plynu byla hrozná chyba, že mandatorní výdaje vystoupaly tak, že státní kasa je prázdná, že jsme vytvořili nárokovou společnost, kdy lidi nejdříve něco chtějí, a vůbec neuvažují o tom, že něco také musí. Opravdu už bychom měli dospět a uvědomit si, že demokracie za stav společnosti nemůže. Za ten můžeme my.

Ještě máme čas negativa zredukovat

Před časem jste varoval, že mandatorní výdaje jsou už na 80 procentech, dnes už je to však více než 90 procent. Kolik máme času, abychom z krizí vyvázli lépe než civilizace před námi?

Ještě máme čas negativa zredukovat. Musíme si ale říct, že bez ohledu na politiku musejí mandatorní výdaje spadnout na 60 až 70 procent, aby měl stát volné ruce k řešení krizí, které přicházejí jedna za druhou. Musí se zvýšit daně, ať si politické strany říkají cokoli. Před sto lety činily mandatorní výdaje vyspělých států deset procent. Kam jsme dospěli dnes? To, co kdysi stálo u našeho vzestupu, nás dnes dostává do kolen.

To je ovšem potřeba voličům věrohodně vysvětlit.

Musí to předložit někdo, kdo je o tom přesvědčí. Osobnost s integritou a autoritou. Bez ní není cesta kupředu možná. Někdo musí předstoupit před lidi a říct jim velice bolestivé zprávy. Kdo jen populisticky slibuje, že do roka a do dne všechno vyřeší, je deviant. Každý, kdo má zodpovědnost za své blízké a za tento svět, to pochopí, pokud mu to vysvětlí někdo důvěryhodný, kdo popíše kroky, které se musí stát. Pak je šance to zvládnout.

Naše vláda je teď zahlcená aktuálními problémy. Ale štve mě, že neřeší žádnou prorůstovou strategii. Tedy co udělat, aby se pokladna naplnila nejen výběrem daní, ale aby u nás byly firmy, které draze prodávají své finální produkty, ať už jsou to hodinky nebo myšlenky. Ano, je tu Avast nebo špičková gramofonová firma, ale to je málo. Místo aby u nás rostly start-upy jako houby po dešti, nemají k tomu moc podmínky. Jsme v mnoha ohledech rozvojovou, energeticky extrémně náročnou zemí.

Venkovní panelová výstava Energie a civilizace putuje po českých městech a v rámci českého předsednictví byla k vidění také v Bruselu. Prostřednictvím vzdělávacích textů a fotografií představuje způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady na naši i budoucí generaci. (5.5.2021)

Co teď musíme udělat?

Konečně těmto věcem věnovat pozornost. Zaměřit se na regeneraci všech faktorů, které selhávají. Naprostou prioritu musíme udělat ze vzdělávání generace, která jde po nás, kterou jsme zadlužili a které jsme připravili nedobře fungující systém školství. Lze jít i cestou výstav, s nimiž mám osobně velkou a pozitivní zkušenost, protože jsem na několika z nich spolupracoval jako kurátor výstav, které producentka Olga Menzelová vymyslela jako venkovní expozice, zdarma pro všechny návštěvníky, přístupné 24 hodin 7 dní v týdnu. Výstavy se snaží vést lidi k přemýšlení o věcech pro naši budoucnost naprosto zásadních.

Ta první s názvem Voda a civilizace byla v rámci našeho předsednictví v EU vystavována v Bruselu a měla stejně jako další navazující výstava veliké ohlasy. Ta druhá se jmenuje Energie a civilizace a je zaměřena na energetiku a technologie. Expozice putuje po českých městech a v současné době je k vidění v Praze před Rudolfinem. Lidé musí pochopit, že voda, energetika a technologie nejsou něčím, co se jich netýká, že to není pouze věc vlády. Když jsme s výstavami začínali, lidé občas říkali, k čemu to je.

Dnes je evidentní, k čemu. Ke změnám, k cestě vpřed, je potřeba podpora veřejnosti. Ta musí některým zásadním výzvám alespoň zčásti porozumět, aby je mohla podpořit. Pochopit, že tyto věci jsou součástí budoucnosti každého z nás.

Věříte, že lidé budou ochotni vzdát se svých komfortů pro záchranu společnosti s nejistým výsledkem?

Není správné většinu lidí podceňovat. K tomu, aby mohli přijmout svůj díl zodpovědnosti za stav tohoto světa, potřebují jen vhodnou příležitost a pak to jde rychle. Mluvíme o věcech, které se týkají každého z nás, každý něco dokáže a může v rámci svých možností přispět. Já jim můžu nabídnout to, k čemu jsem po třiceti letech při studiu civilizací dospěl, a dál je na nich, aby se snažili dělat, co umějí a co považují za správné, v co věří, že je ku prospěchu tohoto světa.

Když se tohle bude dít, není záruka, že to dopadne dobře, ale člověk to přece nedělá pro jistotu výsledku, ale protože je to správné. Garance není žádná, ale pokud se naplní kritické množství lidí takto uvažujících, se světem to nejspíš dobře dopadne.

Jak v krizi vznikají noví lídři? Je takovým příkladem ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se hned na začátku války proslavil větou „nepotřebuji odvoz, ale munici“?

Ano, přitom to byl předtím kriminalizovaný a vyšetřovaný politik. Ten kontext z něj ale udělal lídra. Podobné to bylo s Winstonem Churchillem na začátku druhé světové války. Co mohlo, to mu před válkou nevyšlo, ale bez něj by dnes Britové zcela jistě mluvili německy. Leadership vzniká v těžkých krizích, ale ne pouze v politice. Když se podíváme do USA, jsou to hlavně vědci, technologové, vojáci. Dnes každý zná Steva Jobbse, Elona Muska, Jima Mattise, Davida Petraeuse, Marka Zuckerberga, Jeffa Bezose a řady dalších.

Ale Evropa by měla velmi jasně zavnímat, že nikdo z těchto globálních lídrů nepochází z Evropy. Je to pochopitelné, když si uvědomíme regulace, povolení a všechno možné, co vydává Evropská unie. Kdyby měl Elon Musk evropský pas, dodnes nevyletěla jeho první raketa. Neměl by ještě pohromadě všechna povolení. Evropě to nastavuje zrcadlo, protože my tu žijeme v přesvědčení, že čím víc zákonů a předpisů, tím lepší prostředí. Ale je to naopak.

Civilizace potřebuje levné zdroje

V Sedmi zákonech poukazujete na to, že každá civilizace potřebuje levné zdroje. Máme je?

Máme. Vítr a slunce jsou všude. Ale nemáme technologie, které by energie dokázaly „pochytat“ a skladovat libovolně dlouhou dobu. Je to technologická výzva, otázka výzkumu a vývoje, v nichž Evropa není na špici. Tam jsou Američané a Číňané.

Je tu energetická krize. Co na to ekologie?

Ekologie teď pláče. Ale všechny věci jsou v jedné míse, chvíli je na povrchu jedna, pak druhá. Za mě není největším nepřítelem green dealu sám green deal, myšlenka je to samozřejmě veskrze správná. Měli by ho však realizovat nejen politici, ale i technici, kteří vědí, jaké kroky jsou reálně možné, aby to nebyla ideologie, ale proces, který má solidní základnu. A druhý problém green dealu je představa, že ho můžeme řešit na úrovni Evropské unie. Nemůžeme.

Na úrovni EU vzniká osm procent CO 2 měřeno celoplanetárním množstvím. Musíme usilovat o to, aby do řešení problému vstoupila Čína a USA. Takže jsme zase u toho, že jsme v mnoha ohledech globální civilizace, a pokud se nedokážeme spojit k řešení celoplanetárních problémů, tak nemůžeme uspět. Tím jsem si jistý.

Ale to přece nepůjde. Zrovna teď nic nenasvědčuje tomu, že je možné, aby se svět jako celek dokázal domluvit na společném řešení.

Pak je to ale stejné, jako když musíte přejít vysoko položený průsmyk, abyste se dostala do úrodné nížiny, a přesto řeknete, že průsmykem projít nedokážete. Jenomže jiná cesta není.

Vezměme si tedy za příklad Rusko – navzdory válce a přibývajícím sankcím jsou země, které dávají najevo, že proti Rusku nepůjdou. Proto si myslím, že se svět nedomluví, každý sleduje své zájmy. I vy sám občas připomínáte české přísloví, že kapři si svůj rybník nevypustí.

To je sice velmi realistická pravda, ale jinak to prostě nepůjde. Nemůžeme řešit emise CO 2 nebo plasty na úrovni České republiky ani Evropské unie. Jinak než globálně to nejde. Čekáme, až se objeví lídři typu Elona Muska, kteří budou respektovaní na větší části planety a kteří budou svět spojovat. Díky nim je taková cesta možná. Jinak to nevidím.

Lze odhadnout, za jak dlouho si se současnými krizemi poradíme?

Řekl bych, že se silným týmem důvěryhodných lidí potřebujeme na nejdůležitější kroky pro regeneraci společnosti pět šest let. Lidé potřebují příklady, potřebují vzory, které by mohli následovat, inspirovat se jimi, blížit se jim. K tomu patří i pochopení, proč je třeba, aby udělali to či ono. Prostě důvěryhodnou vizi. Ta se samozřejmě odvozuje od svého nositele.