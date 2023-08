V Řecku našli 18 spálených těl. V hořícím parku nejspíš zemřeli běženci

V lesích v řeckém národním parku Dadia u hranic s Tureckem se našlo osmnáct spálených těl. S odkazem na informace hasičů to v úterý napsal list To Vima. Oblastí, kde nyní zuří rozsáhlé požáry, často procházejí migranti, kteří se touto nelegální cestou snaží dostat do Řecka. Předpokládá se proto, že mrtví jsou běženci. Řecké úřady se obávají, že počet obětí ještě vzroste.