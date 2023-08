Požáry na Tenerife i v Turecku jsou pod kontrolou, mohou se ale opět rozhořet

Požár na španělském ostrově Tenerife už se nešíří. Na severozápadě Turecka, v Portugalsku a v Itálii se během čtvrtka také podařilo je dostat zcela nebo do značné míry pod kontrolu. Oznámily to úřady jednotlivých zemí. Španělsko je nadále v pohotovosti kvůli vlně veder, Barcelona a Madrid lidem rozdává láhve s vodou a pokrývky hlavy, napsal deník The Guardian.