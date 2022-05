Příjezd do Rakouska bude od pondělí bez všech covidových omezení. Země je ruší

Do Rakouska bude od pondělí možné přicestovat z celého světa bez jakýchkoliv koronavirových omezení. Vídeň všechna ruší, uvedla to v pátek agentura APA s odvoláním na nařízení ministerstva zdravotnictví. To krok zdůvodnilo současnou epidemickou situací.